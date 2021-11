Neymar rentre blessé à Paris !

A la veille du match Argentine-Brésil, la fédération brésilienne de football a annoncé le forfait sur blessure de Neymar et son retour à Paris.

Tandis que Lionel Messi était parti blessé en Argentine, après deux forfaits avec le PSG, Neymar avait lui rejoint le Brésil en net regain de forme, son doublé contre Bordeaux ayant confirmé sa montée en puissance. Mais ce lundi, soir, la CBF a indiqué dans un communiqué que le joueur du Paris Saint-Germain avait souffert à la cuisse gauche lors du dernier entraînement avant le choc au sommet des qualifications de la zone Amsud pour le Mondial 2022. Même si la Seleçao est d’ores et déjà qualifiée, Neymar se faisait un plaisir d’affronter l’Argentine, où il aurait croisé plusieurs coéquipiers parisiens, dont Lionel Messi et Angel di Maria.

Com incômodo, Neymar não viaja com a Seleção e está fora do duelo com a Argentina em San Juan https://t.co/T89K8zD1ye pic.twitter.com/UsuRyTwSEm