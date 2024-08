Carlos Soler enfin vendu, jackpot pour le PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En discussions avec la Real Sociedad depuis plusieurs jours, Carlos Soler va finalement prendre la direction de West Ham et c’est une excellente nouvelle pour les finances du PSG en cette fin de mercato.

Très peu utilisé par Luis Enrique la saison dernière, Carlos Soler était une nouvelle fois promis à un temps de jeu réduit au Paris Saint-Germain avec la concurrence de joueurs tels que Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha ou encore Doué à son poste. L’international espagnol s’est fait une raison et a rapidement accepté l’idée d’un départ durant ce mercato. Encore fallait-il se mettre d’accord avec un club susceptible de l’accueillir avec son imposant salaire. Depuis plusieurs semaines, des discussions sont en cours avec la Real Sociedad, le club basque anticipant le départ à venir de Mikel Merino vers Arsenal.

L’ancien capitaine du FC Valence était plutôt enthousiaste à l’idée de revenir en Liga, mais c’est finalement vers la Premier League que Carlos Soler semble se diriger. A en croire les informations de Relevo, un accord a été trouvé entre les Hammers et le joueur du PSG, qui a été convaincu par le discours de l’entraîneur espagnol du club londonien, Julen Lopetegui. Cet accord est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui va maintenant pouvoir négocier le transfert de Carlos Soler au prix fort avec un club de Premier League, un championnat qui ne connait pas la crise.

Carlos Soler finalement vendu en Angleterre

Rien n’a encore fuité sur le prix du transfert, mais il n’est pas impossible que le champion de France en titre récupère environ 20 ME dans l’opération. De quoi renflouer les caisses, après avoir dépensé 70 ME bonus compris pour Joao Neves puis plus de 50 ME pour Désiré Doué. Ce transfert arrive surtout au meilleur moment pour Luis Enrique, qui a la volonté de recruter encore deux à trois joueurs à quinze jours de la fin du mercato. Les dirigeants parisiens vont maintenant tenter de renforcer l’effectif parisien, avec possiblement un renfort au poste d’ailier. Ces derniers jours, les pistes Jadon Sancho et Kingsley Coman sont évoquées. Reste à voir si le départ de Carlos Soler va permettre au club francilien d’accélérer sur le volet des arrivées dans les jours à venir.