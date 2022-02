Neymar, un problème grave pour le PSG ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, lors du succès 3-1 du PSG sur l'AS Saint-Etienne, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont livré un match de qualité. Ils ont été décisifs, tout le contraire de Neymar qui était dans le dur.

Après la défaite à Nantes et la mauvaise copie rendue par l'attaque du PSG, très inefficace sur la pelouse de la Beaujoire, les Parisiens ont été plus inspirés face à l'ASSE. Vainqueurs 3-1 des Verts, ils ont fait étalage de toutes leurs qualités pour mettre à mal le système défensif de l'équipe de Pascal Dupraz. Le trio offensif, la MNM, a été particulièrement à la fête sur la pelouse du Parc des Princes samedi soir. Kylian Mbappé a confirmé sa bonne forme en marquant deux fois et en délivrant une magnifique passe décisive à Danilo. Lionel Messi n'a certes pas marqué mais il a offert les deux buts à son jeune partenaire. Mais c'est désormais du côté de Neymar que les regards se tournent à presque une semaine du match retour contre le Real Madrid à Santiago Bernabeu.

Neymar perd 33 ballons, le PSG fait les comptes

Seul, Neymar n'a pas réussi à se distinguer dans les statistiques sauf peut-être négativement. Le Brésilien a perdu 33 ballons pendant la rencontre, un chiffre important que certains relativisent du fait qu'il revient à peine de blessure. Ce manque de rythme ne suffit pas à obtenir l'indulgence de Kévin Diaz qui pointe du doigt la prestation de Neymar face aux Verts. Pour lui, le génial brésilien ne peut se permettre un tel déchet technique au vu de sa réputation. « Moi qui adore Neymar Jr, je lui en veux. Parce que tu reviens de blessure certes, ça tout le monde l’entend, mais dans ce cas-là alors joue simple. On va pas t’apprendre le foot. T’es un génie du foot mais fais contrôle-passe, retrouve le rythme et ensuite, une fois que tu seras mieux, tu pourras tenter des choses plus compliquées. Mais, tu n’as pas le droit aujourd’hui, avec le niveau que tu as, de perdre 33 ballons contre l’AS Saint-Etienne », a développé le consultant RMC dans l'After Foot.

Une critique sévère en apparence mais que le Brésilien devra intégrer pour corriger son jeu à l'avenir. Car, face à une adversité autre comme le Real Madrid, de telles statistiques seront rédhibitoires, même si Neymar est capable sur un seul geste de faire basculer un match à lui tout seul. Pour l'instant, cela n'a pas été le cas cette saison, mais ce diable de joueur brésilien peut tout à faire réussir cela contre l'équipe de Carlo Ancelotti en Ligue des champions. Et rien que pour cela Mauricio Pochettino lui fera confiance lors du match retour. A Neymar de faire taire les critiques pour son grand retour en Espagne.