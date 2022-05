Neymar, un « guignol ridicule » qui doit quitter le PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Poussé vers la sortie par le PSG cet été, Neymar a bien l’intention de rester à Paris lors du mercato.

Interrogé par le média Oh My Goal sur ses intentions lors du mercato estival, Neymar a été très clair avec les dirigeants du PSG, qui aimeraient le pousser dehors dans les semaines à venir. « De mon côté, je veux rester à Paris. Personne ne m’a rien dit, mais de mon côté, il est clair que je veux rester » a prévenu Neymar, devenu indésirable au Paris Saint-Germain aux yeux du Qatar. Et pour cause, la star brésilienne n’a pas toujours eu un comportement professionnel ces dernières années, ce qui a fini par lasser les dirigeants du PSG ainsi que Kylian Mbappé, qui a évidemment son mot à dire dans ce genre de dossier bouillant après sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025.

Contacté par L’Equipe, un proche de Neymar a confirmé la tendance selon laquelle le Brésilien voulait rester malgré les envies du club de s’en séparer. « Personne ne nous a contactés pour nous dire que Neymar était sur le marché. On nous a mis la pression pour prolonger l'année dernière. On a prolongé. On a encore plusieurs années de contrat. C'est tout ce que l'on sait » a lancé un proche de l’international brésilien. Pourtant, un départ de Neymar serait une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain selon Rolland Courbis, lequel n’a pas été tendre avec le n°10 du PSG sur l’antenne de RMC. Sans langue de bois, l’ex-entraîneur de l’OM et de Montpellier a dézingué Neymar, qu’il considère comme beaucoup plus néfaste et moins utile au club de la capitale que Lionel Messi, malgré l’âge plus avancé de l’Argentin.

Rolland Courbis dézingue Neymar comme jamais

« Cela fait au moins quatre ans que Neymar se blesse sans arrêt. Les deux mois de Neymar après l’élimination contre le Real Madrid, on s’en fout. On veut faire des comparaisons entre Messi et Neymar, je vais vous faire ma comparaison entre les deux. Dernièrement, j’ai eu un fou rire en entendant que Neymar (30 ans) est plus jeune que Messi (34 ans). Mais physiologiquement, Neymar il a 45 ans ! Il ne faut pas plaisanter, il faut arrêter de comparer Neymar avec Messi qui était dans une année d’adaptation. Dans les calculs de Mbappé, Messi est celui qui lui fait le plus de passes. Neymar, qu’il soit sur le terrain, qu’il soit revenu du carnaval de Rio… Neymar vu de l’extérieur et de l’intérieur, ça fait guignol ridicule ! » a analysé Rolland Courbis, sans pitié avec la star du PSG et qui milite activement pour le départ de Neymar cet été.

Reste maintenant à trouver un club intéressé pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, ce qui ne sera pas une mince affaire lors de ce mercato estival au vu du salaire du joueur, qui perçoit 4 millions d'euros par mois au PSG. Il y a quelques semaines, un intérêt de Manchester United avait fuité mais avec la nomination d’Erik Ten Hag, qui n’est déjà pas chaud pour composer avec Cristiano Ronaldo, cette piste est tombée à l’eau. Le nom de Neymar circule aussi à Barcelone, où le président Joan Laporta entretient le fantasme d’un retour du Brésilien… à condition que celui-ci soit libre. Enfin, la piste la plus crédible pour Neymar en cas de départ du PSG cet été ou plus tard est celle d’un transfert aux Etats-Unis. Patron de la franchise américaine de l’Inter Miami, David Beckham verrait sans doute d’un bon œil la venue de Neymar, lui qui courtise par ailleurs Lionel Messi. Mais à court terme, c’est bien au PSG que la star brésilienne devrait évoluer, pour le plus grand plaisir de Rolland Courbis.