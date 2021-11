Neymar touché en plein coeur par un terrible drame

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La chanteuse brésilienne de country, Marilia Mendonça s’est tuée ce vendredi soir dans un accident d’avion. Un choc terrible pour tout le Brésil mais aussi au PSG pour Neymar, grand ami de l’artiste et qui lui a dédié son but à Bordeaux.

Elle n’avait que 26 ans mais déjà une immense renommée dans son pays, le Brésil. Marilia Mendonça, chanteuse de « sertanejo », genre dérivé du country américain, est décédé tragiquement dans le crash du petit avion-taxi dans lequel elle était. Un accident qui s’est produit dans l’état brésilien du Minas Gerais a aussi tué son producteur et son oncle. Une nouvelle qui a plongé tout un pays dans une immense tristesse. L’émotion a touché jusqu’au sommet de l’État où le président Jair Bolsonaro évoque « l’une des plus grandes artistes de sa génération. »

Neymar extrêmement peiné

Marilia Mendonça était aussi liée à de nombreuses célébrités brésiliennes, artistes comme sportifs. Parmi elles, le joueur du PSG Neymar. Le Brésilien était un ami proche de la chanteuse et il n’a pas tardé à afficher sa peine sur les réseaux sociaux à l’annonce de la terrible nouvelle. Sur Twitter, il a notamment laissé un message où il exprime son incompréhension et ne veut pas croire la réalité de la situation.

Juro que fui dormir pedindo a Deus para que tudo fosse um sonho e que hoje, eu acordasse somente de um pesadelo. 😢🖤🕊 #MariliaMendonca — Neymar Jr (@neymarjr) November 6, 2021

« Je jure que je me suis endormi en demandant à Dieu que tout était un rêve et qu’aujourd’hui, je viens de me réveiller d’un cauchemar. », a t-il posté. Il a aussi rendu hommage à cette chanteuse si chère à son cœur dont il avait partagé des moments sur scènes et qu’il a tenu à publier sur Instagram. Très émotif, Neymar accuse le coup et le match de ce samedi soir à Bordeaux semble déjà bien futile à ses yeux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Néanmoins, il a profité de cette rencontre pour marquer un but important, pour lui et pour le PSG. A cette occasion, le Brésilien a soulevé son maillot pour rendre hommage à son amie tragiquement disparue à travers quelques mots écrits sur un tee-shirt blanc.