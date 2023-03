Neymar perd 1 million au casino, c'est 10 jours de salaire au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Blessé à la cheville depuis PSG-LOSC, le 19 février dernier, Neymar se repose à sa manière. Il a participé à une session casino en ligne pour un sponsor et les dégâts n'ont pas tardé à arriver.

Au PSG, on se plaint souvent que Neymar ne peut pas dormir convenablement en raison de ses nombreuses activités : football professionnel, poker, fêtes en tout genres notamment. Mais, malheureusement pour lui et le PSG, plus aucun dilemme n'est possible depuis le 19 février dernier. Ce jour-là, la saison du Brésilien a pris fin avec une blessure à la cheville contractée contre Lille au Parc des Princes. Eloigné des terrains, Neymar s'adonne à sa passion des jeux d'argent. Toutefois, le joueur du PSG s'est fait quelque peu déplumé mardi lors d'une journée dédiée au casino en ligne.

Neymar perd 1ME mais s'amuse

Son sponsor Blaze (pas autorisé en France comme les casinos en ligne) lui a permis de jouer pendant toute la journée de mardi. Neymar a pu s'essayer aux différentes activités du casino avec une mise de départ d'un million d'euros. Le tout était filmé et diffusé en direct pour sa communauté sur Twitch. Le Brésilien s'est littéralement cassé les dents sur la roulette et, à la fin de la session, il avait perdu tout son argent.

💰 Neymar a gaspillé une mise d'un million d'euros lors d'une session de casino en ligne diffusée sur Twitch.https://t.co/jep9he3A11 — RMC Sport (@RMCsport) March 29, 2023

Un million d'euros parti en fumée mais à peine de quoi l'émouvoir. Neymar a feint de pleurer sur la vidéo, tout en restant très amusé auprès de ses fans. Il a même fait preuve d'autodérision en incluant la musique de Titanic mal jouée à la flûte, un célèbre gag sur le web. Il faut dire que cette somme ne lui manquera pas trop au vu de son salaire touché au PSG et encore plus si cet argent lui a été offert par Blaze. Par contre, le PSG sera bien moins amusé par la situation, estimant que le contrat offert au joueur en 2017 devait rapporter la Ligue des champions au club parisien, pas l'argent d'une quelconque roulette.