Neymar patron du PSG, Luis Enrique tente le diable

Par Corentin Facy

Avec le départ de Lionel Messi et l’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé, Neymar pourrait être le taulier de l’attaque du PSG la saison prochaine. Ce n’est pas pour déplaire au nouvel entraîneur Luis Enrique.

Auteur d’un début de saison canon en 2022-2023 avec 18 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, Neymar a de nouveau été brisé dans son élan par une blessure à la cheville. L’histoire semble se répéter encore et toujours pour l’international brésilien, dont les pépins physiques autant que les polémiques extra sportives ont fini par lasser l’état-major du Paris Saint-Germain, en premier lieu Luis Campos.

Neymar relancé par Luis Enrique au PSG ?

Le coordinateur sportif du club de la capitale essaie de faire partir la star brésilienne depuis deux ans, mais pour l’heure, c'est en vain. Malgré quelques intérêts en Premier League (Manchester United, Chelsea, Newcastle), Neymar est toujours au Paris Saint-Germain et n’est absolument pas pressé de quitter un club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2027. La nomination de Luis Enrique en lieu et place de Christophe Galtier est par ailleurs un bon signal pour le n°10 du Paris Saint-Germain, qui cet été a encore fait fort en matière de polémiques au Brésil. Entre les sorties agitées en discothèque et ses excuses après avoir trompé sa compagne, Neymar a eu la vedette.

Cette tendance d'un renouveau pour Neymar est confirmée par Relevo en Espagne, qui explique que Luis Enrique se pense capable de relancer le Brésilien, alors que les deux hommes ont collaboré au FC Barcelone et ont gagné une Ligue des Champions ensemble en 2015. « S’il y a bien un entraîneur qui peut tirer le meilleur de Neymar, c’est Luis Enrique » conclut le média espagnol, pour qui un départ du Brésilien n’est plus d’actualité. Au contraire, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain devrait donner plus de responsabilités à l’international auriverde et espère le relancer de cette manière. Un Neymar au top ne serait pas de trop pour le PSG, qui a déjà perdu Lionel Messi (fin de contrat) et qui pourrait voir Kylian Mbappé s’engager en faveur du Real Madrid d'ici à la fin de l’été, même si ce n’est pas la tendance pour le moment.