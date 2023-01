Neymar ou Messi, une star doit sauter au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le trio offensif du PSG composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, n’a pas vraiment brillé contre Reims.

Offensivement, le Paris Saint-Germain n’a pas brillé et défensivement, le manque d’efforts défensifs des trois stars a facilité les choses pour le Stade de Reims. Après le match nul entre le PSG et la formation champenoise, le défenseur rémois Yunis Abdelhamid avait ciblé Messi, Neymar et Mbappé. « On voulait avoir de la maîtrise parce que l'on savait qu'en passant les trois de devant, on se retrouvait à jouer contre sept joueurs. On a analysé leur jeu, on exploite leur faiblesse, on sait que ça ne défend pas beaucoup devant » a lancé le défenseur central de Reims. Des propos assez rares et qui mettent en lumière l’incompatibilité de ce trio au haut niveau. Christophe Galtier va dès lors devoir trancher et après le nul contre Reims, le coach du PSG a reconnu qu’il allait devoir « prendre des décisions » pour « rendre l’équipe plus solide ».

Roche attend un choix fort de Galtier avec la MNM

Paris se présentera-t-il face à l’OM ou contre le Bayern Munich avec l’une de ses stars sur le banc ? Cela est indispensable selon Alain Roche, invité par L’Equipe à s’exprimer sur le sujet. « Certes, tu as un problème de travail défensif des trois de devant, mais au milieu, ils ne récupèrent pas de ballons, leur créativité est limitée quand il n'y a pas Verratti et il y a un manque de variété dans le jeu. Et, en plus, tu as des lacunes défensives, notamment avec des latéraux qui ne sont pas au top. Il est impossible pour le club de jouer avec ses trois stars, l'une doit partir. Le salut ne sera pas tactique. Christophe (Galtier) a déjà tout essayé, une défense à trois, à quatre, un 4-4-2 à plat, en losange. La seule chose, c'est de piquer les joueurs, de les faire réagir mentalement » estime le consultant de Canal +, pour qui il est indispensable de sacrifier Lionel Messi ou Neymar au PSG. Le débat ne semble pas vraiment concerner Kylian Mbappé, dont le profil ultra-rapide le différencie des deux autres et qui est véritablement indispensable au PSG.