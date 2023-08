Neymar, le diable refusé à la porte du vestiaire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ces derniers jours, des rumeurs sont ressorties sur le possible retour de Neymar au FC Barcelone, six ans après avoir tourné le dos au Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Les dirigeants catalans savent que le Brésilien est capable de ramener les projecteurs sur le club et remplir le stade à lui seul, mais il y a aussi des dangers.

Le journaliste qatari Mabkhout Al Marri a enflammé les réseaux sociaux ce week-end en affirmant que Neymar allait quitter le PSG pour revenir au FC Barcelone d'ici à la fin du mercato d'été. Mais à en croire les médias catalans, notre confrère s'est probablement emballé un peu trop rapidement, ou a pris ses désirs pour des réalités. Car si le Barça a bien étudié la possibilité de faire signer le numéro 10 de la Seleçao et du Paris Saint-Germain, cette possibilité s'est heurtée à l'avis de Xavi et de son staff. Car si sur le plan du marketing, il y avait un feu vert à la venue de Neymar, toujours aussi populaire comme on l'a encore vu lors de la tournée parisienne au Japon et en Corée, sur l'aspect sportif, le débat a tourné court, révèle ce lundi le Mundo Deportivo.

Neymar inquiète le Barça aussi

Journaliste pour le quotidien sportif catalan, Roger Torello affirme qu’il y a trop de doutes autour de la motivation de Neymar pour tenter de négocier sa venue avec le Paris Saint-Germain. L’entraîneur barcelonais a une grosse crainte avec le Brésilien, c’est qu’il fasse rapidement exploser son vestiaire. « Si le secteur sportif admet que Neymar est un crack et qu'il pourrait être capable de gagner des matchs à lui tout seul, ils ne sont pas favorables à ce qu'il revienne au Barça. Il y a eu beaucoup de travail pour faire partir les « vétérans » de l'équipe et les jeunes ont également assumé leurs responsabilités, les entraîneurs considèrent que Neymar pourrait être une bombe à retardement dans le vestiaire. Par conséquent, ils préfèrent ne pas prendre de risque et ont choisi de garder le groupe actuel ensemble, même au risque de dire non à une star comme le Brésilien. Xavi et ses adjoints ont réussi à remporter la Liga et la Super Coupe d'Espagne la saison dernière en faisant de leur équipe une véritable famille, dans laquelle chacun de ses membres se sent important. Et maintenant, ils ne veulent pas laisser cela se briser », explique le journaliste du Mundo Deportivo.

L'hypothèse d'un départ de Neymar du Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone n'est donc pas d'actualité, la seule piste réellement sérieuse envoyant le Brésilien de 31 ans en Arabie Saoudite. Mais visiblement, l'attaquant n'est pas décidé à partir vers la très rémunératrice Saudi Pro League, il est vrai que ses 32 millions d'euros annuels garantis au PSG lui permettent d'assumer ce genre de choix. Et le probable départ de Kylian Mbappé peut laisser croire que le Qatar va remettre Neymar sur le devant de la scène, afin de confirmer ses ambitions en matière de marketing. Car sans Lionel Messi et Kylian Mbappé, les boutiques du Parc des Princes pourraient être nettement moins remplies cette saison. Neymar peut au moins aider son club à réussir ce challenge.