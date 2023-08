Neymar de retour au Barça, il annonce un scoop mondial ‍!

Dans : PSG.

Le PSG a mis le FC Barcelone dans une situation délicate à un mois de la fin du mercato. Les Parisiens vont récupérer Ousmane Dembélé, obligeant les Catalans à signer un remplaçant. Neymar serait la cible privilégiée selon un journaliste bien informé.

Le PSG aime décidément faire du mal au FC Barcelone ces dernières années. Après avoir chipé Neymar pour 222 millions d'euros en 2017, le club parisien avait pris l'enfant du pays Lionel Messi à l'été 2021. Cet été, c'est Ousmane Dembélé qui devrait prendre le vol Barcelone-Paris au mercato. L'ailier français a accepté de rejoindre le PSG après que ce dernier ait décidé de payer sa clause libératoire de 50 millions d'euros. Un coup dur pour le Barça qui avait placé beaucoup d'espoirs en Dembélé depuis plusieurs années. Une grosse perte sportive surtout avec un joueur capable de sacrées performances quand il le veut.

Neymar au Barça, c'est du sérieux

Le Barça va devoir réagir rapidement à cette perte, en recrutant si possible un joueur de ce calibre. Bernardo Silva apparaît difficile à déloger de Manchester City malgré les offres catalanes. Reste désormais l'option menant à son ancien protégé Neymar. Un retour au club du joueur du PSG semblait impossible il y a peu mais c'est maintenant la piste la plus sérieuse des Barcelonais. Le journaliste qatari Mabkhout Al Marri affirme même que le transfert va se conclure avant la fin de l'été. Une affirmation importante au vu du passif de cet informateur.

C'est en effet lui qui fut le premier à annoncer l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami, plusieurs mois avant que l'Argentin n'appose sa signature au contrat. L'homme aux 429 000 suiveurs sur Instagram révèle que Xavi a accepté d'accueillir le revenant Neymar. Une nécessité avec le départ de Dembélé et les qualités encore montrées par le Brésilien au PSG. Un transfert favorable pour le PSG, ouvert depuis plus d'un an au départ d'un joueur trop souvent sur la touche. Reste toutefois à financer l'opération pour le Barça puisque Neymar touche un salaire colossal à Paris, bien supérieur aux possibilités catalanes en la matière.