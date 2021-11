Neymar, le Brésil fait une fleur au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Gêné aux adducteurs, Neymar a déclaré forfait pour le choc des éliminatoires de la Coupe du monde entre l’Argentine et le Brésil.

Un match à faible enjeu pour les deux nations, d’ores et déjà assurées de disputer le prochain Mondial au Qatar en 2022. A en croire les informations de Globo Esporte, la blessure de Neymar n’est pas si grave que cela et si le Brésil a acté le forfait de sa star pour le match contre l’Argentine, ce serait avant tout pour ne lui faire courir aucun risque dans l’optique du choc de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre Manchester City la semaine prochaine. Un moyen de jouer la carte de la diplomatie pour le staff brésilien envers le Paris Saint-Germain alors que les tensions ont très souvent été vives entre le club de la capitale et la sélection brésilienne au cours des dernières années.

Neymar a tranché après avoir discuté avec le Brésil

Com incômodo, Neymar não viaja com a Seleção e está fora do duelo com a Argentina em San Juan https://t.co/T89K8zD1ye pic.twitter.com/UsuRyTwSEm — ge (@geglobo) November 15, 2021

Neymar a toutefois eu son mot à dire dans cette décision. En effet, le n°10 du PSG a longuement échangé avec les médecins de la sélection brésilienne avant d’être lui aussi d’accord sur le fait qu’il n’était pas nécessaire de forcer sur ses adducteurs pour le match contre l’Argentine. Le PSG, qui a trop souvent déploré d’être mis au second plan au profit des sélections par les joueurs sud-américains, peut donc se féliciter que les mentalités aient évolué et que cela s’en ressente aujourd’hui avec la gestion de la blessure de Neymar. Reste maintenant à voir si le joyau du Brésil et du Paris SG sera utilisé par Mauricio Pochettino pour le match contre Nantes samedi lors de la 14e journée de Ligue 1 ou si Neymar sera de nouveau préservé dans l’optique du match face à Manchester City quatre jours plus tard en Ligue des Champions. Un match important pour le PSG après le nul concédé dans le temps additionnel à Leipzig…