Neymar indispensable au PSG, la terrible sentence

Par Corentin Facy

Malgré une forme effrayante en ce début d’année 2023, Neymar sera indispensable au PSG pour atteindre les objectifs en Ligue des Champions.

Comment gérer le cas Neymar ? C’est la question que Christophe Galtier doit se poser tous les matins en se levant, alors que la forme de l’international brésilien pose question depuis son retour de la Coupe du monde. Auteur d’un match effroyable contre Rennes en Ligue 1 le week-end dernier, Neymar donne l’impression d’avoir encore la tête et les jambes au Qatar, à une Coupe du monde durant laquelle le Brésil a déçu tout un peuple en se faisant éliminer dès les quarts de finale contre la Croatie. Dès lors, quelles solutions pour Christophe Galtier ? De nombreux supporters mais également observateurs et journalistes sont favorables à une mise sur le banc de la star du Paris Saint-Germain. Une solution qui n'en est pas une selon Etienne Moatti car pour le journaliste de la Chaîne L’Equipe, le Paris Saint-Germain doit admettre -méforme de Neymar ou pas- que l’ancien Barcelonais est indispensable et que le club de la capitale n’atteindra pas ses objectifs s’il se passe de Neymar.

Neymar sur le banc, une grave erreur à ne pas commettre ?

Une forme d’humiliation pour le PSG, dépendant à 100 % de son trio Neymar-Messi-Mbappé et qui se retrouve finalement sans alternative lorsque les joueurs de la « MNM » ne sont pas au top de leur forme. « Neymar sur le banc ? Je ne comprends même pas que l’on se pose la question maintenant. C’est dans un mois le match du Bayern. Quel intérêt peut avoir le Paris Saint-Germain à mettre Neymar sur le banc, juste pour qu’il ne soit pas prêt pour le Bayern. L’effectif du Paris Saint-Germain, sans Neymar, ils vont se balader face au Bayern ? Bah non. Le PSG a une chance contre le Bayern si les trois de devant sont au top. Et ils ont besoin de Neymar. Donc ce n’est pas parce qu’il est moins bon maintenant qu’il faut le sortir de l’équipe » a estimé le journaliste, pour qui Christophe Galtier commettrait une grosse erreur en sanctionnant Neymar et en le plaçant sur le banc des remplaçants lors des matchs à venir. Le PSG n’est donc bon qu’à attendre que son international brésilien retrouve la forme et l’envie. En espérant que cela arrive un jour.