Neymar impliqué bien malgré lui dans le chaos au Brésil

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar n'a jamais masqué son soutien à l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro. Bien malgré le numéro 10 du PSG et de la Seleçao est rattrapé par les graves événements du week-end dans son pays.

Ce dimanche, des supporters de Jair Bolsonaro, battu lors des élections présidentielles, ont envahi le congrès à Brasilia, et saccagé ce qu’ils pouvaient. Parti aux Etats-Unis, l’ancien président d’extrême-droite a vu certains de ses électeurs avoir un comportement insurrectionnel, et comme tout le monde il a probablement constaté que de nombreuses personnes présentes dans ce mouvement arboraient le maillot de la Seleçao et notamment avec le flocage de Neymar avec le numéro 10 sur le dos. La star brésilienne ne l’avait jamais caché, et cela lui a valu bien des reproches, il était en faveur de Jair Bolsonaro, même s’il n’a pas commenté la victoire du président Lula. Et ce maillot du Brésil est devenu un signe de reconnaissance, au point que ce lundi, la Confédération brésilienne de football s’est fâchée.

Le maillot du Brésil pris en otage par les pro-Bolsonaro

A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país.



A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. pic.twitter.com/8JUuKRH64R — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 9, 2023

Dans un communiqué, la CBF a en effet exigé que les manifestants et le pro-Bolsonaro arrêtent d’arborer le maillot du Brésil lors de leurs actions délictueuses. « La CBF est une entité non partisane et démocratique. Nous demandons que le maillot soit utilisé pour unir et non pour séparer les Brésiliens. Le CBF regrette que notre maillot soit utilisé dans des actes antidémocratiques et de vandalisme », a indiqué l’instance. De son côté, le président de la Confédération brésilienne de football a lui aussi tapé du poing sur la table. « Le maillot de l'équipe nationale appartient à tous les Brésiliens, et pas à un clan ou un autre », a prévenu Ednaldo Rodrigues. De son côté, Neymar, qui a repris l’entraînement ce lundi avec le Paris Saint-Germain n’a pas communiqué sur les événements du week-end au Brésil et sur la réaction de la fédération.