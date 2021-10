Neymar humilié à l'entrainement, sa vengeance est terrible

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Probablement de retour lors du Classique de la Ligue 1 entre son Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, dimanche soir prochain au Stade Vélodrome, Neymar a subi quelques contrariétés à l'entraînement cette semaine.

Alors que Kylian Mbappé et Lionel Messi ont profité de la troisième journée de la Ligue des Champions contre Leipzig pour faire plaisir au public parisien avec une victoire renversante au Parc des Princes (3-2), Neymar sera, lui, attendu au tournant lors du choc OM-PSG. Souvent acteur du Classique, dans le sens positif avec des buts ou dans le sens négatif avec des cartons rouges, l'international brésilien devrait bien être au rendez-vous au Vélodrome. Ces derniers jours, Neymar avait d’abord loupé la rencontre contre Angers en championnat à cause d’un retour trop tardif du Brésil. Avant de déclarer forfait pour le match de C1 face au RBL en raison d’une douleur aux adducteurs. Mais dimanche, Neymar devrait logiquement faire son retour. Après avoir validé son protocole de reprise en participant à la séance collective de vendredi, Neymar est en tout cas disponible. Mis à la disposition de Mauricio Pochettino, Neymar va donc reporter le maillot du PSG pour la première fois depuis le 3 octobre dernier et la défaite à Rennes, l’unique depuis le début de la saison.

Neymar a pris cher contre Herrera

Lors de ce Classique, Neymar aura donc beaucoup d’envie. Surtout qu’il a vécu des derniers jours compliqués à l’entraînement. Déjà parce qu’il a été un peu à l’écart du groupe parisien, qui préparait le match contre Leipzig en Champions, en passant pas mal de temps en soins pour éloigner sa gêne musculaire. Mais aussi parce que le joueur de 29 ans avait mal commencé la semaine. En effet, lundi dernier, lors d’une séance au Camp des Loges, Neymar s’est fait humilier par un coéquipier. Sur un toro, où des joueurs forment un cercle avec deux défenseurs au milieu pour intercepter les passes, Neymar a pris cher face à Ander Herrera. En position de chasseur, l’Auriverde a effectivement subi un petit pont de la part du milieu de terrain espagnol. En faisant passer le ballon entre les jambes de Neymar sur une passe, Herrera a donc humilié son coéquipier. Ce qu’il n’a pas manqué de lui faire remarquer en allant chambrer le numéro 10 francilien, allongé au sol après avoir glissé en tentant de stopper le ballon.

Un chambrage qui a eu du mal à passer chez l’ancien attaquant du Barça. Vu que dans la foulée, Neymar s’est occupé d’Herrera. Sur un duel avec l’ancien joueur de Manchester United, Neymar n’a effectivement pas hésité à balayer son coéquipier, qui avait encore la balle dans les pieds. Un geste qui a provoqué une violente chute d’Herrera. Plus de peur que de mal au final, puisque le Basque s’est relevé avec le sourire. Mais vu que ce passage de l’entraînement avait été filmé, Herrera a rapidement affiché Neymar sur ses réseaux sociaux.

Neymar a mis une balayette laser à Ander Herrera mdr je suis mort pic.twitter.com/wDISPy4MEy — ThePresidentNasser 🇫🇷🇰🇲 🇾🇪 (@EvenWiller88) October 21, 2021

« Très moche ta réaction Neymar, je t'avais prévenu », a lancé le milieu du PSG sur Twitter. Une attaque suivie d’effets, Neymar répondant ensuite sur Instagram : « Il y aura des représailles, et ce sera pour apprendre à ne pas me faire de petit pont ». Des menaces à prendre sur le ton de l’humour, mais au moins une fois dans sa carrière, Neymar s’est mis dans la peau de ses adversaires, qui ont subi tous ses dribbles au cours des dernières années.