PSG : 80 ME ou rien, l'Inter ne lâche pas Hakimi

Dans : PSG.

Priorité du Paris Saint-Germain au poste de latéral droit, Achraf Hakimi fait l’objet d’un pressing énorme de la part de Chelsea.

Dans quel club évoluera le très courtisé Achraf Hakimi la saison prochaine ? Confronté à des problèmes financiers importants, l’Inter Milan ne retiendra pas le latéral droit marocain, que les Nerrazzuri estiment à environ 80 ME sur le marché des transferts. Il y a quelques jours, le PSG a formulé une première proposition à hauteur de 60 ME bonus compris pour l’ancien latéral droit du Real Madrid, une offre rejetée par l’Inter Milan, qui refuse de brader Hakimi après le titre de champion d’Italie auquel le Marocain a grandement contribué. Le PSG comptait jouer la montre afin de faire craquer l’Inter mais ce petit jeu se complique car Chelsea est entré dans la danse avec la ferme intention de rafler la mise.

Chelsea en pole devant le PSG !

Sous l’impulsion de Thomas Tuchel, le dossier Achraf Hakimi est également prioritaire à Chelsea. Et selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, ce sont désormais les Blues qui sont en pole pour accueillir Achraf Hakimi. Et pour cause, le PSG n’a toujours pas formulé d’offre supérieure à 60 ME bonus compris, une proposition insuffisante pour faire céder l’Inter Milan. De son côté, Chelsea est enclin à lâcher un peu plus d’argent. Surtout, les Blues disposent de joueurs intéressants à mettre dans la balance avec les internationaux italiens Emerson Palmieri et Davide Zappacosta. De son côté, le Paris Saint-Germain se prépare doucement mais surement à perdre la bataille puisque Leonardo a activé un plan B. Il mène à Emerson Royal, prêté cette saison par le FC Barcelone au Bétis Séville. Une piste bien moins sexy que celle d’Achraf Hakimi pour le PSG, qui souhaite passer un cap au poste de latéral droit la saison prochaine après les expériences mitigées de Thomas Meunier puis d’Alessandro Florenzi.