Neymar et Messi virés, les Français ont voté !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les échecs sportifs du PSG cette saison ont fragilisé la position de Neymar et Lionel Messi au sein du club. Si les supporters pensent à leur départ, c'est encore plus le cas des Français dans un sondage. Les deux stars symbolisent le grand ménage à effectuer au PSG.

Finies les étoiles dans les yeux du public à leur arrivée, Neymar et Lionel Messi lassent de plus en plus au PSG. Venues du FC Barcelone, les deux stars devaient accompagner la montée en puissance des Parisiens avec in fine un sacre européen. Mais, il n'en a rien été comme en témoignent les nombreuses éliminations en huitièmes de finale ces dernières années. Lionel Messi, arrivé en 2021, subit le plus le désamour du public parisien. Constamment sifflé ces dernières semaines, le septuple ballon d'or est maltraité par les Ultras parisiens. Certains observateurs trouvent cela exagéré et injuste, d'autant qu'il est le seul dans ce cas-là actuellement au PSG.

Messi et Neymar dehors, seul Mbappé doit rester au PSG

Messi n'est-il mal-aimé qu'à Paris ? Pas du tout, au contraire. Un sondage Odoxa publié ce samedi livre un verdict sans appel pour l'Argentin ainsi que pour son compère Neymar. Les réponses des interrogés offrent une conclusion claire : Lionel Messi et Neymar doivent quitter le PSG la saison prochaine. 66% des amateurs de football estiment que le départ de Neymar serait une bonne chose pour le PSG, 62% pensent de même concernant Messi. Pour ces sondés, Kylian Mbappé représente seul l'avenir offensif du PSG. 63% considèrent que son départ serait une mauvaise chose pour le club parisien. Mieux accompagné la saison prochaine, le gamin de Bondy doit porter l'équipe parisienne selon eux.

La France rêve d'un ménage au PSG

Un verdict lié aux déceptions engendrées par le bilan sportif de la direction parisienne. Si pour la majorité des sondés la renommée internationale du club et son image sont satisfaisantes, il n'en est pas de même pour le contenu et les résultats. 54% n'apprécient pas l'organisation actuelle du PSG, 55% sont insatisfaits de la place du club dans le foot européen et 60% sont insatisfaits de ses résultats sportifs.

Un bilan qui leur fait dire que Messi et Neymar doivent partir, mais ils ne sont pas les seuls. 53% des sondés veulent le départ de Luis Campos, 50% celui de Christophe Galtier (49% veulent son maintien en poste). Mais, malgré ce défaitisme et la présence de Messi et Neymar, le PSG sera champion de France pour 32% des Français (contre 29% pour Lens) et 34% des amateurs de football (contre 30% pour Lens). Il semble bien que ce n'est pas le talent de ces deux hommes qui est nié, c'est plutôt leur état d'esprit au PSG qui fâche le public français.