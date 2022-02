Neymar et le PSG, un divorce brutal cet été ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le 8 mai dernier, l’international brésilien Neymar prolongeait son contrat en faveur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2025.

Le choix de prolonger Neymar a soulevé de nombreuses questions chez les supporters ainsi que les observateurs du PSG dans la mesure où le bilan de l’international brésilien est contrasté depuis son arrivée dans la capitale française. Avec seulement 133 matchs au Paris Saint-Germain depuis 2017, soit environ la moitié des matchs qu’il aurait pu disputer s’il avait été épargné par les blessures, le natif de Mogi das Cruzes n’a jamais été incontestable au PSG au contraire par exemple de Kylian Mbappé. La signature à Paris de son ami Lionel Messi devait contribuer à redonner le sourire à Neymar et à lui faire retrouver son meilleur niveau. Mais cela n’a pas été le cas et comme les autres années, le Brésilien a subi un gros coup d’arrêt au cœur de l’hiver avec une blessure l’éloignant des terrains plusieurs semaines.

Neymar regretterait sa prolongation au PSG

Sur le chemin du retour, Neymar espère revenir à temps pour défier le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions afin d’aider le PSG à se qualifier. Une grosse performance de Neymar contre l’équipe de Carlo Ancelotti pourrait également raviver la flamme avec les supporters de Paris même si celle-ci semble éteinte depuis longtemps. Il faut dire que selon les informations de Todo Fichajes, Neymar regrette d’avoir prolongé au Paris SG jusqu’en juin 2025 et ne serait plus très heureux dans la capitale française. A en croire le média espagnol, qui s’appuie sur des sources proches du joueur, Neymar aurait toujours au fond de lui le profond désir de revenir à Barcelone, club au sein duquel il était à l’apogée de sa carrière aux côtés de Lionel Messi, Luis Suarez, Xavi ou encore Andrès Iniesta.

Devant l’état d’esprit de son joueur, Leonardo a d’ores et déjà prévu de s’entretenir avec lui lors du prochain mercato estival. Un rendez-vous au sommet entre le directeur sportif et Neymar qui pourrait être décisif dans la mesure où le Paris SG ne retiendra pas coûte que coûte un joueur n’ayant plus la tête au projet sportif du club francilien. Le PSG, qui a de grandes chances de perdre Kylian Mbappé en juin prochain, pourrait donc avoir toute une ligne d’attaque à reconstruire si Neymar en faisait de même. Il ne manquerait plus que Lionel Messi, sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2022, ait aussi des envies d’ailleurs, et le tiercé serait complet pour l’Emir du Qatar. L'état-major du club, qui s'active de toute part pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, n'avait en tout cas pas prévu il y a encore quelques semaines d'avoir l'épineux cas Neymar à gérer l'été prochain.