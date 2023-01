Neymar a arnaqué le PSG, il l’annonce

Dans : PSG.

Le PSG rêve toujours de revoir le Neymar flamboyant du début de saison pour retrouver son jeu dynamique et efficace. Pour le moment, c'est loin d'être le cas, car le Brésilien n'est plus du tout motivé. Et cela aura du mal à revenir selon Jean-Michel Larqué.

La reprise du football est compliquée pour Neymar, qui n’a pas vraiment retrouvé le niveau qui était le sien au début de la saison. Il y a une Coupe du monde, et donc un échec, à digérer, qui explique cette baisse de régime. Avec la tension psychologique, sa blessure pendant la compétition et la déception légitime dans ce qui a été annoncé comme son dernier mondial. Mais en attendant, le PSG ne peut pas compter sur un Neymar capable de porter son équipe, d’être décisif et de faire trembler les défenses adverses. Il a même manqué un penalty chose rare, dans le match exhibition disputé ce jeudi face à une sélection saoudienne.

Neymar transparent depuis le Mondial

Mais plus que cet intermède particulier dans le Golfe, c’est la suite de la saison et les grandes échéances qui posent question. Avant la Coupe du monde, plusieurs observateurs avaient craint que le visage affiché par le Brésilien soit remis en cause après le rendez-vous au Qatar. Cela semble être bien le cas et l’ancien prodige de Santos risque d’avoir du mal à se motiver pour les prochains rendez-vous. Le football avec le PSG ne l’intéresse pas autant que celui avec la Seleçao, et le « Ney » ne va faire aucun effort pour conserver son meilleur niveau. C’est l’avis très tranché de l’ancien joueur et entraineur du Paris SG Jean-Michel Larqué, pour qui numéro 10 ne va pas forcer pour le reste de son contrat dans la capitale.

🔥🎙 Captain Larqué sur Neymar : "Le problème de Neymar, c'est qu'aujourd'hui, n'ayant plus d'échéances importantes, il va être un joueur lambda, comme il l'a été tout au long de sa carrière. J'ai bien peur qu'il ait fait des efforts qu'il n'a plus envie de faire." #rmclive pic.twitter.com/d2XYRucv5p — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 19, 2023

« Le problème de Neymar, c'est qu'aujourd'hui, n'ayant plus d'échéances importantes, il va être un joueur lambda, comme il l'a été tout au long de sa carrière. Il est extrêmement doué mais il aura gâché une partie de sa carrière. J’ai bien peur qu'il ait fait des efforts qu'il n'a plus envie de faire. Je reproche que le naturel est revenu au galop. On ne va pas rappeler ses retards, ses présences au Carnaval, ses anniversaires en béquilles, ses départs à chaque mercato d’été du style ‘retenez moi ou je m’en vais’. Il n’y a plus d’échéances importantes sur le plan international. Il considère qu’il n’y a qu’une équipe importante, le Brésil, qu’il n’y avait qu’une étape importante, la Coupe du monde. On a été un petit peu trompé par ce début de saison de Neymar. C’est un intermittent du spectacle. Je ne le souhaite pas au PSG et à ses supporters, mais il n’a plus envie de faire des efforts », a livré de manière très lapidaire le consultant de RMC, pour qui Christophe Galtier va être dans l’embarras, car il ne retrouvera pas le grand Neymar cette saison.

Un constat qui fait forcément peur au PSG à l’heure où il avait su montrer un visage convaincant en première partie de saison avec des stars au top physiquement. En attendant de savoir si Lionel Messi va aussi baisser de pied, la méforme des stars provoque une première baisse de régime en Ligue 1, avec déjà deux défaites concédées à Lens et à Rennes ces derniers jours. De quoi peut-être réveiller le club parisien, qui va devoir montrer que sa saison ne s’est pas arrêtée avec la Coupe du monde.