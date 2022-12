Navas n'est pas gros, sa femme exhibe la preuve

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Une photo de Keylor Navas à l'entraînement diffusée par le PSG avait mis en alerte les supporters parisiens. A en voir la tête et le maillot du gardien de but costaricien, certains pensaient qu'il avait pris des kilos pendant les fêtes.

Entre Keylor Navas et le Paris Saint-Germain il y a de l’eau dans le gaz et cela ne s’est pas amélioré après le Mondial, que le portier costaricien a traversé sans vraiment se mettre en valeur avec sa sélection. De retour au Camp des Loges, l’ancien portier madrilène a toujours du mal à digérer d’être le numéro 2 dans la hiérarchie derrière Gianluigi Donnarumma. Mais ce n’est pas cela qui lui a valu d’apparaître dans les tendances des réseaux sociaux. En effet, mardi, le PSG a mis une des photos des joueurs débutant l’entraînement à la veille du match contre Strasbourg, Keylor Navas apparaît avec le visage bien rond et une veste de survêtement un peu ample et qui laisse croire qu’il a pris des rondeurs. Et forcément, nombreux sont ceux qui se sont moqués du joueur costaricien, faisant une comparaison avec le Neymar de l’été 2021.

La photo choc de Keylor Navas version gros

Keylor a bien profité de Noël 😭 pic.twitter.com/Q2b7ub6ri6 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) December 27, 2022

Sur Twitter, les remarques caustiques se sont multipliées tout au long de la journée. « Affûté Keylor Navas, il a dû passer de bonnes fêtes de fin d’année », « Les 7 buts de l'Espagne n'ont pas été faciles à digérer », « mdr c'est Keylor Nachos », « La même hygiène de vie que Dimitri Paupiette », les blagues se sont succédé, jusqu’à ce que la compagne de Keylor Navas siffle la fin de la partie. Via son compte Instagram, Andrea Salas a mis en ligne une photo du gardien de but, torse nu dans sa salle de bain, et si la photo a bien été prise ces dernières heures, alors il est clair que l’image mise en ligne par le PSG n’est pas du tout représentative de la forme physique de Keylor Navas. Car sur l'image diffusée par Andrea Salas, le gardien de but a de sacrés abdos, et pas le ventre de quelqu'un qui a abusé sur la bûche de Noël et le Champagne. Il faut cependant rappeler que lundi, Navas avait reproché au Paris Saint-Germain de l'avoir oublié dans les images mises en ligne à l'heure de la reprise. De là à y voir un petit règlement de compte...