Navas chassé du PSG, une folle rumeur surgit

Par Corentin Facy

Inutilisé au PSG depuis le 21 mai dernier, Keylor Navas ne sera pas retenu par le club de la capitale en cas de proposition durant le mercato.

Malgré les performances en demi-teinte de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas continue de ronger son frein au Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, le débat est relancé entre les deux gardiens du club parisien après la prestation plus que limite de l’international italien face à Lens dimanche soir. Mais dans l’esprit de Christophe Galtier, tout est clair, « Gigio » Donnarumma est le titulaire et il n’y a pas de raison que cela change d’ici la fin de la saison. Une situation de plus en plus difficile à vivre pour Keylor Navas, capitaine du Costa Rica durant la Coupe du monde et qui a retrouvé le banc des remplaçants au PSG. En toute logique, la situation de Keylor Navas attire des convoitises et selon les informations de FOX Sports, l’ex-gardien du Real Madrid intéresse de nombreux clubs bien au-delà des frontières européennes.

Keylor Navas vers le Mexique ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Suivi par Naples l’été dernier, Keylor Navas figurerait dans le viseur d’un club… mexicain. En effet, le média dévoile que le Club América, actuel leader du championnat mexicain, est très intéressé par un potentiel transfert de Keylor Navas. Le club de Mexico cherche à combler le départ de Guillermo Ochoa, lequel s’est engagé avec la Salernitana en Série A il y a quelques jours. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, où il dispose d’un salaire XXL, Keylor Navas n'est pas contre un départ, à condition de s’y retrouver financièrement. Le Club America est-il prêt à combler ses attentes ? Rien de certain pour l’heure dans la mesure où le directeur technique du club, Hector Gonzalez, a publiquement démenti les informations selon lesquelles il serait chaud pour recruter Keylor Navas. « Je suis en vacances en famille. Pour l’instant, il n’y a rien (avec Navas). Je ne suis pas au courant de cette information » a-t-il indiqué afin de calmer les rumeurs. Reste maintenant à voir si FOX Sport s’est trompé ou si le directeur technique du Club America bluffe au sujet du gardien parisien.