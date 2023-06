Nagelsmann prend le mercato du PSG en main ‍!

Dans : PSG.

Priorité du PSG pour le poste d’entraîneur, Julian Nagelsmann se penche déjà sur le mercato du club francilien. Le coach allemand a validé la piste Lucas Hernandez, qu’il a dirigé au Bayern, afin de renforcer la défense parisienne.

Julian Nagelsmann entraîneur du Paris Saint-Germain, c’est en bonne voie mais ce n’est pas encore fait. A en croire les informations de Sports Zone et de L’Equipe, les discussions avancent dans le bon sens entre l’état-major du PSG et l’entraîneur allemand, toujours sous contrat avec le Bayern Munich. Ces dernières heures, Luis Campos s’est longuement entretenu avec Volker Struth, l’agent de Julian Nagelsmann, dans un grand hôtel parisien.

Julian Nagelsmann priorité absolue du PSG

L’Equipe dévoile que malgré l’intérêt pour Thiago Motta ou encore pour Luis Enrique, la direction du Paris SG fait désormais de Julian Nagelsmann sa piste prioritaire. Et commence donc à évoquer le mercato avec le technicien allemand. Avant même d’activer la piste Nagelsmann, le PSG avait avancé ses pions pour faire venir Lucas Hernandez, en fin de contrat dans un an avec le Bayern Munich. Sports Zone indique que le possible futur entraîneur du Paris Saint-Germain a validé cette piste et plus encore.

Julian Nagelsmann a pris son téléphone afin d’appeler directement le défenseur de l’Equipe de France et lui faire savoir qu’il voulait le recruter chez le champion de France en titre. Lucas Hernandez n’est pas insensible à cet intérêt mais reste sous contrat avec le Bayern Munich, où il a d’ailleurs rencontré ses dirigeants au cours des derniers jours afin de discuter d’une prolongation de contrat. Thomas Tuchel veut impérativement retenir le polyvalent défenseur français.

Nagelsmann a appelé Lucas Hernandez

Les heures à venir seront cruciales pour l’avancée du dossier Lucas Hernandez car le PSG va entrer en contact pour la première fois avec le Bayern Munich afin de discuter du montant d’un potentiel transfert. La somme de 60 millions d’euros a filtré mais Luis Campos pense qu’il s’agit d’un coup de bluff de la part du Bayern Munich, qui ne devrait pas réclamer autant pour un joueur à qui il ne reste que douze mois de contrat. Ce qui est en revanche certain, c’est que l’intérêt du PSG pour Lucas Hernandez n’a jamais été aussi fort et que Julian Nagelsmann s’implique personnellement dans le deal. Preuve que la tendance est à une signature de l’entraîneur allemand dans la capitale.