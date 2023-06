Nagelsmann et le PSG, c'est déjà fini ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a trouvé un accord avec Julian Nagelsmann pour mettre fin aux discussions, après ces dernières semaines passées à négocier sans trouver un accord.

Nouveau rebondissement dans le dossier du futur entraineur du Paris SG. Alors que l’actualité était prise par Kylian Mbappé et ses soubresauts au sujet de son avenir, le cas de Julian Nagelsmann n’avait pas pu aboutir ces derniers jours. L’entraineur allemand était toujours considéré comme le favori pour le poste, mais selon L’Equipe, les derniers rendez-vous n’ont pas pu aboutir à un accord pour une signature envisageable. Loin de là même puisque la piste serait désormais quasiment abandonnée, provoquant une nouvelle recherche donc pour les dirigeants du PSG afin de trouver leur futur entraineur. Un choix qui peut surprendre, mais qui confirme aussi que l’entraineur allemand a ses exigences, lui qui avait déjà refusé le poste de Chelsea un peu plus tôt. Le quotidien sportif affirme en tout cas que le dossier est clos et que le PSG repart quasiment de zéro pour la quête de son entraineur.

A la fin de la saison, la piste menant à José Mourinho avait été mise de côté par les dirigeants du Paris SG, et celle de Zinedine Zidane a été relancée sans succès. Des plans « B » pourraient donc être ouverts à nouveau comme Thiago Motta ou Luis Enrique, même si pendant ce temps, le mercato n’avance toujours pas vraiment.