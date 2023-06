Nagelsmann au PSG, il valide l'idée du siècle

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'intérêt du PSG pour Julian Nagelsmann divise les observateurs. L'entraîneur récemment débarqué du Bayern est-il un bon choix pour les Parisiens ? Son ancien joueur à Leipzig Christopher Nkunku a fait part de son optimisme pour le PSG.

Après sa partie de poker menteur au mercato, le PSG a dévoilé sa carte maîtresse avec Julian Nagelsmann. Serait-ce suffisant pour remettre de l'ordre dans le club parisien et retrouver de la compétitivité sur la scène européenne ? Dans l'attente d'une possible officialisation, ce choix divise les observateurs. Si certains mettent en avant ses intentions tactiques et de jeu, d'autres soulignent son caractère bien trempé qui pourrait mettre le feu au vestiaire parisien. Cela lui a déjà joué des tours au Bayern, même si les raisons de son licenciement étaient plus complexes. Reste que Nagelsmann a quitté la Bavière par la petite porte en mars dernier, occasionnant une tâche sur un CV presque parfait.

Nagelsmann un cador, le PSG doit le recruter

Le choix du PSG de prendre Nagelsmann n'est donc pas accepté de tous. En quête d'ordre, le club parisien pourrait miser à fond sur des profils plus expérimentés comme José Mourinho, Luis Enrique ou Zinedine Zidane. Un pessimisme que ne comprend pas Christopher Nkunku. Présent en conférence de presse en Equipe de France, le joueur du RB Leipzig a tenu à défendre son ancien entraîneur et le choix du PSG de penser à lui comme futur coach. Il a mis en avant son travail tactique très performant dont l'ancien parisien lui-même est le meilleur exemple de réussite.

Nkunku voit bien son ancien entraîneur s'imposer à Parishttps://t.co/ojJVTM7Dep — Foot Mercato (@footmercato) June 10, 2023

« C'est un coach qui m'a énormément aidé à me développer. Il est focalisé sur le football, sur tout l'aspect tactique. C'est un coach très exigeant, il aime le football offensif, que son équipe se crée énormément d'occasions et se retrouve en nombre dans la surface de réparation adverse. On a vu aussi son gros travail avec le Bayern Munich. Je ne suis pas surpris qu'un club comme le PSG s'oriente vers lui », a t-il avoué. Des paroles qui toucheront les supporters parisiens, peu gâtés par le jeu du PSG ces dernières années avec Mauricio Pochettino puis Christophe Galtier sur le banc.