Mykhailo Mudryk fait frétiller le PSG au mercato

Par Corentin Facy

Désireux de recruter les stars de demain, le PSG a manifesté son intérêt pour s'offrir la pépite ukrainienne Mykhailo Mudryk.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain sera à la croisée des chemins avec ses stars. Et pour cause, il est probable que Kylian Mbappé demande à quitter le PSG tandis que l’avenir de Lionel Messi est incertain. En fin de contrat en juin prochain, l’international argentin ne sait pas encore s'il va prolonger à Paris. Dans le cas où les deux stars du club parisien viendraient à s’en aller, il est clair que Luis Campos devrait rebâtir une attaque pour épauler Neymar. Une grosse star pourrait être recrutée mais parallèlement, le Portugais aimerait faire signer un ou deux joueurs à fort potentiel afin que celui-ci explose au PSG. A en croire les informations de Don Balon, le conseiller sportif de Paris a flashé sur Mykhaylo Mudryk, le grand talent ukrainien de 21 ans, qui défend les couleurs du Shaktar Donetsk.

Le Real sur le coup, Donetsk réclame 100 ME

Reste que dans ce dossier, le Paris Saint-Germain n’aura pas la tâche facile. Et pour cause, Luis Campos n’est pas le seul recruteur à avoir détecté le talent de Mykhaylo Mudryk, déjà auteur de 7 buts et de 7 passes décisives depuis le début de la saison avec le Shaktar. A en croire le média espagnol, le Real Madrid a également jeté son dévolu sur le natif de Krasnograd. Par ailleurs, les clubs intéressés par Mudryk doivent se préparer à signer un chèque énorme pour le déloger du Shaktar puisque Don Balon dévoile que le prix de l’international ukrainien a été fixée à 100 millions d’euros par son club. Il faut dire que le joueur est encore très jeune et son contrat court jusqu’en juin 2026. Le Shaktar Donetsk n’a donc aucune raison de le brader lors du prochain mercato, alors même que Mudryk n’a pas exprimé le désir de partir. Reste maintenant à voir qui parviendra à mettre le grappin sur ce joueur déjà très convoité et qui s’est fait remarquer en Ligue des Champions cette saison.