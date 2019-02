MU-PSG devient surréaliste, Patrice Evra s’en mêle

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Toujours pas officiellement à la retraite après s’être fait virer de Marseille et avoir connu un tout petit intermède à West Ham, Patrice Evra fait en tout cas plus souvent parler de lui pour ses vidéos sur Instagram que par ses prouesses sur le terrain. Et à l’approche du match de ce mardi entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, l’ancien arrière gauche des Red Devils a fait parler de lui en envoyant un message très motivant aux joueurs, entraineurs et supporters de Manchester United.

« J'ai un message pour tous les joueurs et tous les supporters de Manchester United. Demain (mardi), le PSG, gros match. J'ai beaucoup de respect pour le PSG, j'y ai beaucoup d'amis. Mais nous sommes Manchester United. Donc s'il vous plaît les gars, faites en sorte que demain nous soyons fiers de vous, en courant partout, en donnant tout ce que vous avez. Je veux des gens qui mangent la pelouse. Vous les fans, vous avez un grand rôle à jouer. Pour nous, c'est le Théâtre des rêves, il faut que ce soit le Théâtre des cauchemars pour eux. Paul, qui pourra te stopper en box to box? David De Gea, demain, la boutique est fermée, ferme la porte. Anthony, je me fiche que tu sourisses ou non, je veux que tu détruises les gens. Rashford, prouve-moi que tu es un vrai Mancunien. Ole, Mike Phelan, merci beaucoup. Tout ceci est un ordre venu de votre arrière-gauche préféré. I love this game ! », a lancé un Patrice Evra déchainé, et qui a clairement donné la pêche aux fans de Manchester United qui le suivent sur les réseaux sociaux. Une telle énergie qui démontre en tout cas l’appétit de tout un club à l’heure de défier le PSG.