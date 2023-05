Mourinho s'occupe déjà du mercato du PSG !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura pas mal de pain sur la planche l'été prochain lors du mercato. Le club de la capitale devra également se trouver un nouvel entraineur.

Le PSG n'est plus très loin de remporter le 11e sacre de son histoire en Ligue 1. Par la suite, Christophe Galtier devrait quitter le navire. S'il est encore sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien du LOSC n'a pas convaincu après cette saison globalement ratée. Parmi les noms qui circulent pour reprendre le club de la capitale, on peut citer Thiago Motta et José Mourinho. Pour Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi a pris en main le dossier du prochain entraineur et cible ces deux profils en priorité. Concernant le Portugais, des contacts auraient été établis et l'ancien de Porto travaillerait déjà sur le mercato...

Mourinho prépare son arrivée au PSG ?

Le média indique en effet que José Mourinho a notamment indiqué au président du PSG comment il voulait redresser le PSG. Le Portugais aurait admis son désir de reprendre en main le PSG, lui qui sait comment gérer les vestiaires aux forts egos. Aussi, le Mou a déjà des idées concernant les joueurs qu'il veut voir venir à Paris s'il en prend les rênes. Le coach de la Roma adore le profil de Sofyan Amrabat (Fiorentina) et a déjà parlé avec l’agent de Amrabat sur son idée d’en faire un joueur clé du PSG. L'arrivée de Mourinho à Paris pourrait donc convaincre le Marocain de s'engager dans la capitale, alors que le PSG le suit depuis de nombreux mois. Officiellement, José Mourinho brouille les pistes et vient de déclarer à Sky Sports au sujet des rumeurs l'envoyant à Paris : « S'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé, ils ne m'ont pas parlé. (Rires) ». Que les fans franciliens se rassurent, ce genre de sorties de la part du Mou sont souvent bon signe. A l'approche de cette fin de saison, les choses commencent à bouger chez les champions de France, qui devront néanmoins faire sans leurs Ultras du CUP, qui se sont mis en grève jusqu'à nouvel ordre après une réunion ratée avec la direction du PSG.