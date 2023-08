Mourinho dit stop, Rome n’est pas la poubelle du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Leandro Paredes et Renato Sanches, l’AS Roma est de nouveau associée au PSG… cette fois au sujet de Hugo Ekitike.

Les affaires sont bonnes cet été entre le Paris Saint-Germain et l’AS Roma. Un an après avoir conclu le prêt de Georginio Wijnaldum, les deux clubs ont de nouveau collaboré lors de ce mercato estival 2023. Ces derniers jours, Leandro Paredes et Renato Sanches, qui n’entraient pas dans les plans de Luis Enrique à Paris, ont officiellement rejoint le club de la Louve. Jamais deux sans trois, et si le PSG parvenait à refourguer un troisième indésirable à la Roma ?

Ekitike plan B de la Roma ?

Ce n’est pas impossible selon le Corriere dello Sport, qui dévoile dans son édition du jour que Hugo Ekitike est un joueur surveillé par l’AS Roma. En quête d’un attaquant, José Mourinho a fait de Duvan Zapata sa priorité. Mais pour des raisons financières et de concurrence entre clubs italiens, il sera très difficile de déloger le buteur colombien de l’Atalanta Bergame. C’est ainsi que selon le journal transalpin, Hugo Ekitike est une alternative crédible.

Le PSG a estimé l’ancien buteur du Stade de Reims à 30 millions d’euros et serait ravi de l’envoyer à Rome, avec qui l’entente est cordiale. Mais d’après le média local Roma Press, José Mourinho ne partage pas vraiment ce point de vue en ce qui concerne Hugo Ekitike. Autant le Special One est à fond sur Duvan Zapata, autant il n’a aucunement l’intention de recruter le n°44 du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. L’entraîneur portugais de la Roma ne serait tout simplement « pas convaincu par le joueur », remplaçant au PSG la saison dernière mais qui a effectué une préparation plutôt bonne cet été.

José Mourinho pas convaincu par l'attaquant du PSG

Malgré cette bonne préparation, le club de la capitale souhaite vendre Hugo Ekitike et privilégie le recrutement de joueurs tels que Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et potentiellement Bradley Barcola ou encore Randal Kolo-Muani pour accompagner Kylian Mbappé dans le secteur offensif. A moins d’un changement de dernière minute, ce n’est donc pas à l’AS Roma que le PSG arrivera à placer Hugo Ekitike dans la dernière ligne droite du mercato. Ces derniers jours, l’ex-buteur de Reims a été associé à Everton ou encore à Francfort et à Lens.