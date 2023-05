Mourinho au PSG, Conte à la Roma, tout s'accélère !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le nom du futur entraîneur du Paris Saint-Germain donne lieu à bien des questions et des rumeurs. Cependant, au fil des jours, les regards se tournent vers José Mourinho et la Roma. Le club italien serait même déjà en quête d'un nouveau technicien.

Le PSG n’a pas encore la certitude de finir Champion de France, même si le break est fait, mais quoiqu’il advienne, les choses paraissent être jouées au sujet du poste d’entraîneur. Nommé il y a un an, et malgré toutes ses qualités, Christophe Galtier paraît avoir compris que coacher cette équipe était une mission presque impossible pour lui. Alors, tout comme Mauricio Pochettino en 2022, le technicien français laissera sa place cet été alors qu’il avait encore un an de contrat avec Paris. Reste désormais savoir qui le remplacera sur le banc du leader de la Ligue 1 et une tendance commence à se confirmer, puisque désormais en Italie on ne masque plus la possibilité de voir José Mourinho débarquer au PSG.

L'Italie convaincu que Mourinho ira à Paris

Lassé de ne pas avoir les moyens de ses ambitions à l'AS Rome, et cela même s'il a gagné la Ligue Europa Conférence, José Mourinho veut de nouveau diriger une équipe qui peut faire quelque chose en Ligue des champions. Et pour les médias italiens, il est évident que les contacts dévoilés cette semaine par RMC et le Special One ne sont que la confirmation de ce désir du technicien portugais. Invité de TMW Radio, Luigi Garzya, ancien joueur de la Roma, a reconnu que du côté des Giallorossi on a compris qu'il se passait des choses autour de José Mourinho, même si ce dernier n'a pas parlé avec ses employeurs, et que déjà, on était en quête d'un entraîneur pour la saison prochaine. Un nom revient de plus en plus pour succéder à Mourinho, celui d'Antonio Conté, récemment limogé par Tottenham.

Antonio Conte pour remplacer José Mourinho ?

Lors de cette émission, Luigi Garzya n'a pas tourné autour du pot. « Si le PSG est une piste sérieuse pour Mourinho ? Oui, ce sont des informations fiables et véridiques. A Paris, il n'aura aucun mal à avoir une grande équipe et un gros budget pour le mercato En Ligue1, peu d’équipes sont en lice pour le titre et donc l'accent est toujours mis sur la Ligue des champions. Mourinho pense-t-il être plus grand que la Roma ?Cela fait partie de son caractère et de sa personnalité. Tout comme lorsque vous recrutez un footballeur, il faut toujours connaître le bon et le moins bon. A Rome, Mou est sur un piédestal, mais au PSG il sera au second plan derrière les joueurs », a confié l'ancien joueur romain, qui a reconnu qu'Antonio Conte pourrait faire oublier aux supporters la déception qu'engendrera le possible départ du coach portugais à Paris. Mais aussi doué soit-il, Conte ne pourra pas faire des miracles.

Le PSG reste silencieux en attendant la fin de saison

Sur Radio TMW, Luigi Garzy insiste : « Antonio Conte ou pas, l’écart entre la Roma et les autres clubs existe et existera toujours la saison prochaine si le club ne va pas en Ligue des champions. Cette année, les Giallorossi ont manqué de profondeur de banc. Pendant toute la saison, entre les blessures et les suspensions, la possibilité de pouvoir faire les bonnes rotations a toujours fait défaut et José Mourinho ne peut pas supporter cela longtemps » Du côté du Paris Saint-Germain, en dehors de la rumeur Zinedine Zidane, et de la possibilité que Christophe Galtier soit encore là la saison prochaine, la piste José Mourinho est la seule crédible. Et elle a en plus le mérite de faire plaisir à des très nombreux supporters qui sont persuadés que seul le Special One peut avoir la poigne suffisante pour gérer le vestiaire du PSG et dire non quand il le faut à Nasser AL-Khelaifi.