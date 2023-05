Mourinho arrive au PSG, l'opération est lancée

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En quête d'un remplaçant pour Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain semble avoir fait son choix. José Mourinho est désormais le favori pour succéder à l'entraîneur français, et un premier contact a été positif a été initié avec le Special One.

« Je suis très heureux d’être entraîneur du PSG même si ce n’est pas facile. Je suis très surpris que notre deuxième partie de saison soit aussi difficile, notamment avec des grosses blessures mais je suis très heureux d’être ici. » Dans la foulée de la victoire de son équipe dimanche soir à Troyes, Christophe Galtier n’a pas voulu montrer le moindre signe d’émotion, mais pourtant plusieurs sources le confirment, l’entraîneur français sait dorénavant que son avenir n’est plus au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont compris que Galtier n’était pas vraiment l’homme de la situation, et le directeur sportif, qui avait fait venir Galtier, travaille désormais sur le recrutement de son successeur. Si le fantasme Zinedine Zidane parait s’être éloigné, et que le nom de Julian Nagelsmann est cité avec prudence, José Mourinho est à présent le grandissime favori.

José Mourinho est tenté par le PSG

Il est vrai que du côté de l’AS Rome, l’entraîneur portugais montre d’évidents signes de lassitude, alors même que son équipe est encore qualifiée pour l’Europa League, mais n’est plus à une place européenne en Serie A. Le Special One a beau s’être mis le public romain dans la poche, le fait de ne pas pouvoir disposer de moyens lui permettant de lutter à armes égales face à Naples, les deux clubs de Milan ou bien encore la Juventus l’agace au plus haut point. C’est dans ce cadre, que RMC affirme que Luis Campos a initié un contact avec l’entourage de José Mourinho, mais il n’est pas allé jusqu'au bout, car du côté du Qatar, l’Emir souhaite avoir le dernier mot dans le dossier de l’entraîneur. Même s’il rêve de Zizou, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani avait validé le choix de Christophe Galtier l’an dernier, il a donc compris que Luis Campos était capable de se planter. Cependant, la piste Mourinho est très sérieuse, et ce n’est pas la dernière année de contrat entre le technicien portugais et la Roma qui fera reculer le PSG si Doha se décide. D'autant plus que José Mourinho a comme agent Jorge Mendes, avec qui Luis Campos adore travailler. Ce lundi, la presse italienne confirme d'ailleurs que tout pourrait aller très vite.

CalcioMercato confirme en effet que le Special One pourrait rapidement devenir le Special PSG une fois la saison en cours terminée. « Mourinho à Paris gagnerait bien plus qu'à Rome, soit 7 millions d'euros nets par saison et il aurait un plus grand pouvoir d’action sur le marché des transferts (…) L’idée de Mou est donc de dire au-revoir à l’AS Rome. Et il aimerait le faire après avoir remporté la Ligue Europa », précise le média spécialisé, qui ne voit plus aucun obstacle entre José Mourinho et le Paris Saint-Germain. Du côté du PSG, Nasser Al-Khelaifi hésite encore un peu, car il est évident que l'ancien entraîneur de Porto, l'Inter, Chelsea, Madrid, Manchester United ou bien encore Tottenham n'est pas du genre à se laisser mener à la baguette par son vestiaire. Autrement dit, la venue de Mourinho marquera la fin de la république des joueurs, pas certain que tout le monde le veuille à Paris.