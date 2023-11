Milan-PSG ‍: Attaque au couteau, un blessé grave

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La journée promet d'être compliquée à Milan, puisque la nuit a été le théâtre de violents affrontements. Les supporters du PSG ont été attaqués par une descente armée des tifosi italiens.

Dans des propos confirmés par des images très équivoques sur les réseaux sociaux, les médias italiens rapportent de violents affrontements à Milan cette nuit entre supporters du Milan AC et du PSG. Une véritable expédition punitive a été fomentée par les tifosi du club italien, qui ont attaqué leurs homologues parisiens qui étaient arrivés dans la cité lombarde et dans le quartier touristique de Navigli. Les « ultras » du Milan ont ainsi attaqué à coups de feu d’artifice, de mortier, mais aussi de battes de baseball, de matraques et même de couteau. En effet, un supporter du PSG est dans un état grave après avoir reçu deux coups de couteau dans ces agressions.

Un blessé grave à déplorer

Le Corriere della Sera affirme que c’est la frange de la Curva Sud qui a organisé cette descente qui a semé la panique dans la ville, puisque les touristes et les habitants locaux ont été surpris par l’intensité et la violence de ce raid opéré par une cinquantaine de supporters locaux. Cela a donné lieu à des bousculades dans les bars et les restaurants, occasionnant aussi plusieurs blessés légers. La presse italienne souligne que même la police a été totalement surprise par cette attaque, puisque les forces de l’ordre ont mis plus de 10 minutes à arriver pour parvenir à repousser les tifosis italiens, qui étaient armés et protégés par des casques, signe que l’attaque avait été préparée en amont.