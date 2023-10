Mike Maignan, le prochain coup énorme du PSG ‍?

Dans : PSG.

Mike Maignan négocie actuellement une prolongation au-delà de juin 2026 avec l’AC Milan, assortie d’une nette revalorisation salariale. Mais les positions sont très éloignées entre le gardien tricolore et le club italien. Ce qui pourrait profiter… au PSG.

Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2026, Mike Maignan est actuellement en négociations pour une prolongation. Il n’y a pas d’urgence dans le camp lombard car l’ex-gardien de Lille n’arrive pas au terme de son contrat, mais les deux parties négocient depuis quelques semaines une revalorisation de Mike Maignan afin que le salaire du gardien de 27 soit davantage en adéquation avec son statut.

Ces dernières années, le portier de l’Equipe de France s’est imposé comme l’un des deux à trois meilleurs joueurs du monde à son poste et cela vaut bien une récompense. Mais à en croire les informations de Tutto Mercato Web, les discussions n’ont pas encore abouti à un accord entre les dirigeants de l’AC Milan et l’entourage de Mike Maignan. L’ancien gardien du LOSC et du PSG perçoit actuellement 3,2 millions d’euros par an au Milan AC et souhaite au minimum doubler son salaire, voire même atteindre 8 millions d’euros par an.

Désaccord salarial entre l'AC Milan et Mike Maignan ?

Un salaire important mais qui reste par exemple inférieur aux 10 millions d’euros annuels perçus par Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Reste que l’AC Milan a une grille salariale bien définie et que les demandes de Mike Maignan ont mis un coup de froid aux négociations, à l’arrêt ces dernières semaines selon le média italien. Une aubaine pour les géants européens, qui rêvent d’attirer un gardien tel que Mike Maignan dans les mois ou les années à venir. Tutto Mercato Web dévoile ainsi que Chelsea et le Bayern Munich sont à l’affût… au même titre que le Paris Saint-Germain.

Luis Enrique adore le profil du gardien milanais, tout aussi à l’aise avec ses pieds qu’avec ses mains, souverain dans les airs et au moins aussi bon que Donnarumma sur sa ligne. Formé au PSG, Mike Maignan sera sans doute réceptif à une approche parisienne d’autant qu’il évolue en sélection avec plusieurs joueurs du club de la capitale : Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Presnel Kimpembe ou encore Ousmane Dembélé. Du fantasme à la réalité, le Paris SG franchira-t-il le pas et se positionnera-t-il sur le dernier rempart du Milan AC et de l’Equipe de France dès cet été ? pour rendre cela possible, il faudra trouver une porte de sortie à Gianluigi Donnarumma, toujours suivi en Italie et notamment par la Juventus Turin. Un énorme jeu de chaise musicale pourrait ainsi se mettre en place au niveau des gardiens et si au final, cela permet d’envoyer Maignan au PSG, nul doute que les supporters parisiens signeront des deux mains.