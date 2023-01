Messi vs Cristiano Ronaldo, le PSG crie déjà victoire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'envolera dans les prochaines heures pour le Qatar et l'Arabie saoudite afin de disputer un match amical face à une sélection composée de joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal. Un déplacement qui va rapporter gros au club de la capitale.

Les champions de France n'y arrivent plus en ce début d'année 2023. Alors que le PSG était invaincu jusque-là en Ligue 1, ils ont subi deux revers en quelques jours face à Lens puis au Stade Rennais. Contre les Bretons ce dimanche soir, les Parisiens n'ont presque rien montré. Collectivement, le PSG pose de plus en plus de questions. Christophe Galtier va très vite devoir trouver la bonne méthode pour redresser son équipe, alors que la rencontre aller de Ligue des champions face au Bayern Munich approche rapidement. Avant de couper avec la Ligue 1 et d'affronter Pays de Cassel (R1) en seizième de finale de la Coupe de France lundi prochain, le PSG va s'envoler au Qatar puis en Arabie saoudite afin de jouer un match de gala contre une sélection composée de joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal.

Le PSG va renflouer ses caisses

Un déplacement très contesté en pleine saison mais qui va rapporter gros au PSG. Selon les informations de L'Equipe, cet aller-retour au Moyen-Orient permettra au club de la capitale d'empocher 10 millions d'euros. De quoi un peu plus renflouer les caisses franciliennes cet hiver, alors que la vente de Pablo Sarabia à Wolverhampton devrait approximativement rapporter la même somme au PSG. De quoi peut-être en profiter pour réinvestir sur le marché des transferts dès cet hiver. Les mauvais résultats parisiens, couplés à des problèmes collectifs récurrents, pourraient pousser la direction du Paris Saint-Germain à passer la vitesse supérieure en ce mois de janvier. Reste à savoir l'identité des profils recherchés, alors que Canal+ indiquait récemment que Paris rechercherait un élément offensif en cas de départ de Pablo Sarabia.