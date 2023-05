Messi titulaire contre Ajaccio, le PSG a tout pardonné

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir été sanctionné suite à une absence sans excuse à un entraînement, Lionel Messi va retrouver sa place habituelle de titulaire. Christophe Galtier et le PSG ont passé l'éponge.

On ne sait pas s’il existe un contrat secret ayant permis à Lionel Messi de se faire virer du PSG en échange d’une tragi-comique vidéo avec des excuses suite à son voyage en Arabie saoudite, mais du côté de l’entraîneur parisien on n’a pas hésité une seconde lorsque le cas Messi a été évoqué à la veille de la réception d’Ajaccio au Parc des Princes. Présent ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a forcément répondu à plusieurs questions concernant le septuple Ballon d’Or, lequel a repris lundi l’entraînement avec ses coéquipiers après une semaine au placard. Et Galtier a été clair, quand Lionel Messi est disponible, alors il n’y a aucune question à se poser au sujet de sa titularisation dans le onze de départ du Paris Saint-Germain.

Le PSG compte toujours sur Lionel Messi

📄🆗 Le groupe parisien pour la réception de l'AC Ajaccio ce samedi au Parc des Princes.#PSGACA I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 12, 2023

Droit dans ses bottes, l’entraîneur du PSG n’a pas souhaité revenir sur la punition infligée par les dirigeants à Lionel Messi. « Concernant la sanction, comme je l’avais dit la semaine dernière, je ne la commente pas. Par contre, on a, avec plaisir, accueilli le retour de Leo. Il s’est entraîné tout au long de la semaine avec beaucoup d’envie et de détermination. Avec une envie de jouer pour l’équipe (...) Évidemment que j’ai parlé avec Leo dès son retour mardi pour voir dans quel état d’esprit il était. Je l’ai trouvé très serein. Dans les échanges je l’ai senti très déterminé à jouer, motivé à gagner un titre de champion de France supplémentaire. À partir du moment où je l’ai senti déterminé dans le travail. Oui il va démarrer contre Ajaccio », a prévenu Christophe Galtier, qui va devoir revoir sa copie puisqu’il avait changé son dispositif tactique dimanche dernier lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Troyes.