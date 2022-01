Messi, son départ du PSG fait déjà du bruit

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Positif au Covid-19 il y a quelques jours, Lionel Messi est rentré à Paris et pourrait disputer le choc entre le PSG et l’OL dimanche soir.

En l’absence de Neymar, le Ballon d’Or argentin sera très attendu face aux Gones au côté de l’irrésistible Kylian Mbappé. Et pour cause, Lionel Messi ne s’est pour l’instant pas montré très à son avantage en Ligue 1. Buteur à cinq reprises en Ligue des Champions, l’ex-capitaine du FC Barcelone doit maintenant enfiler les buts en championnat et cela pourrait commencer dès dimanche à Lyon pour le plus grand plaisir des supporters du PSG. Ceux-ci risquent en revanche de déchanter à la lecture des propos de Lobo Carrasco, ancien joueur du Barcelone et aujourd'hui consultant en Espagne. Interrogé par l’émission El Chiringuito, il a lancé une véritable bombe sur l’avenir de Lionel Messi en évoquant un potentiel départ de « La Pulga » dès le mois de juin prochain.

🚨 "MESSI PODRÍA IRSE en JUNIO"



🗞 El BOMBAZO de @lobo_carrasco, en la PORTADA de @elchiringuitotv.



📰 La vemos con @gorkagrn en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/HXzPgG7yFb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 6, 2022

Messi, un avenir déjà en pointillés au PSG

Pour rappel, le contrat de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2023. « S'il triomphe, il pourra rester une année de plus. Si le PSG ne gagne pas, il pourrait partir. Les cinq mois qui viennent vont être déterminants. S'il ne gagne pas la Ligue des champions, je pense qu'il pourra forcer un départ » a lancé le consultant de la télévision espagnole, pour qui Lionel Messi ne s’est pas encore totalement adapté à son nouveau club et pourrait donc demander à partir dès le mois de juin prochain, après une petite saison au Paris Saint-Germain. A ce jour, il est encore trop tôt pour émettre des pronostics sur l’avenir de Lionel Messi. Mais comme indiqué par L’Equipe dans son édition du jour, le déracinement a été « total » pour La Pulga loin de Barcelone, où il a toujours vécu. Et même si l’Argentin commence doucement à trouver ses marques, ce n’est pas forcément le cas de sa famille. Ce qui pourrait aussi avoir des conséquences sur l’avenir sportif de Lionel Messi.