Messi, son 8e Ballon d'Or lui passe sous le nez !

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi ne sera pas du voyage à Troyes ce dimanche soir en Ligue 1. Le septuple Ballon d'Or n'est d'ailleurs pas encore certain de rejouer pour le PSG... Une situation qui compte pour la récompense individuelle suprême.

Le PSG vit une fin de saison bien chaotique. Les résultats ne suivent plus et le titre se retrouve menacé par le RC Lens voire l'Olympique de Marseille. Pour ne rien arranger, certains joueurs font polémique. C'est le cas de Leo Messi, qui est parti en Arabie saoudite pour des motifs promotionnels alors que son club ne l'avait pas autorisé à cela. Résultat, voilà Leo Messi suspendu pour au moins deux semaines. Pas de quoi arranger son image auprès des fans du PSG ou même faire son affaire pour la lutte concernant le Ballon d'Or, même si l'Argentin s'est récemment excusé publiquement pour son comportement. Si Messi fait partie des favoris pour remporter son huitième sacre dans la compétition, son comportement pourrait lui jouer des tours...

Messi, une sanction qui coûte plus cher que prévu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Comme le rappelle le média Goal, les détails font bien souvent la différence lors du Ballon d'Or. L'image des joueurs est un facteur important, tout comme les dynamiques. Si la récompense sera décernée dans quelques mois, Leo Messi semble perdre du terrain sur ses principaux concurrents, dont bien évidemment Erling Haaland. Si Messi a remporté la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine et marqué un peu plus l'histoire du football, la Pulga vit des moments compliqués depuis. Son rendement avec le PSG reste convenable mais il n'aura pas été décisif en Ligue des champions. Le fait qu'il soit suspendu ne devrait pas lui permettre d'améliorer ses stats ou de faire bonne figure pour le titre en Ligue 1. Aussi, la dynamique de son équipe est en berne, ce qui ne joue pas pour lui. Tout l'inverse d'Erling Haaland...

Haaland vers un premier sacre ?

Job done, looking forward to Tuesday! 👊🏻 pic.twitter.com/4N90ToPfg8 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 6, 2023

Erling Haaland marche sur l'eau depuis le début de la saison avec Manchester City. Le Norvégien compte 35 buts en Premier League, du jamais vu. L'ancien de Dortmund devrait gagner la Premier League, championnat réputé plus difficile que la Ligue 1, et a encore la possibilité de remporter la FA Cup et la Ligue des champions (Haaland compte 12 buts cette saison en C1 !). Avec un triplé en poche, ou même de nouvelles bonnes prestations en cette fin de saison, Haaland pourrait bien finir par chiper le Ballon d'Or à Leo Messi. Surtout que jusqu'à preuve du contraire, l'attaquant de Manchester City sera sur le terrain en cette fin de saison et pourra avoir la chance de marquer les esprits. Ce n'est pas encore garanti pour Leo Messi, qui est peut-être bel et bien en train de perdre bien plus qu'une partie de sa réputation.