Messi snobé, le PSG s’évite le ridicule aux yeux du monde !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce mercredi, Lionel Messi dispute avec le PSG son premier match depuis son retour du Qatar, où il a gagné la Coupe du monde avec l’Argentine.

A l’occasion de la réception d’Angers au Parc des Princes, on aurait pu penser que le Paris Saint-Germain allait fêter son champion du monde avec un accueil spécial durant l’échauffement par exemple. Il n’aurait pas été dingue de voir Lionel Messi présenter son trophée au Parc des Princes, mais ce ne sera finalement pas le cas. Après une longue réflexion en interne, le Paris Saint-Germain a pris la décision de ne pas célébrer outre mesure la Coupe du monde remportée par Lionel Messi face à l’Equipe de France de Kylian Mbappé. Une décision polémique qui fait débat mais qui n’est pas dénouée de sens aux yeux de Didier Roustan. Sur l’antenne de la Chaine L’Equipe, le consultant a estimé qu’en snobant ainsi Lionel Messi, le PSG s’évite peut-être le ridicule aux yeux du monde entier. Car si l’Argentin avait été sifflé par son propre public, nul doute que cela n’aurait pas donné une belle image du club parisien.

Le PSG a raison de ne pas célébrer Messi selon Roustan

« Pas de fête pour Messi au Parc des Princes, honnêtement ça ne me choque pas plus que ça. Il a battu la France, Mbappé qui est un autre joueur du PSG… Si c’est pour risquer d’avoir des sifflets dans le stade, ça ne vaut pas le coup. Messi n’a pas besoin de ça dans sa carrière et le PSG, s’ils peuvent s’éviter d’être ridicule aux yeux du monde entier avec quelques milliers de supporters qui sifflent. Ce n’est pas la peine car franchement, on s’en fout. Rappelons-nous que le Parc a longuement sifflé Messi, lui n’a pas oublié ça car il ne va jamais les saluer à la fin des matchs, il a été meurtri par ça. Ce n’est pas un enfant du PSG pour ainsi dire, c’est important de s’éviter le ridicule. Si le club ne le fait pas, c’est qu’ils ont sondé un peu et qu’il y a un risque » a analysé Didier Roustan, assez en phase avec les dirigeants du Paris Saint-Germain sur ce coup-là. Espérons simplement pour le PSG que Lionel Messi ne se vexe pas même s’il y a peu de chance que cela arrive, l’Argentin ayant bien conscience qu’en ayant battu la France en finale, il ne peut pas trop fanfaronner au Parc des Princes.