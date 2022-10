Messi pense au Ballon d'Or, le PSG a son mot à dire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Lionel Messi n’a pas encore pris de décision au sujet de son avenir.

En grande forme cette saison avec 11 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, Lionel Messi n’est pas loin de son meilleur niveau. Un grand bonheur pour le Paris Saint-Germain après la saison ratée de Lionel Messi en 2021-2022. Pour les dirigeants parisiens, il est clair que la prolongation de La Pulga au-delà de juin prochain est une priorité. Mais le PSG n’est pas le seul à décider dans ce dossier. En toute logique, c’est à Lionel Messi que reviendra le dernier mot et pour l’heure, l’international argentin n’a pris aucune décision. En effet, l’ancien capitaine du FC Barcelone veut d’abord se concentrer sur la Coupe du monde et se prononcera ensuite sur son avenir. Plusieurs options s’offrent à lui : une prolongation au PSG, un retour au Barça ou un départ vers les Etats-Unis.

La tendance à une prolongation de Messi au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

A en croire le journaliste Guillem Balague, qui n’est autre que le biographe de Lionel Messi, la tendance est plus que jamais à une prolongation de l’international argentin au Paris Saint-Germain. « Le sentiment que j'ai, et il l'a dit, c'est qu'il décidera après la Coupe du monde. Si le PSG met le contrat sur la table aujourd'hui, je pense qu'il le signera et restera, mais il a dit qu'il y réfléchirait parce qu’il veut voir comment c'est après la Coupe du monde. S'il revient en forme, je pense qu'il dira qu'il veut continuer et s'il veut se battre pour le prochain Ballon d'Or, le PSG a un net avantage » a lancé le biographe de Lionel Messi sur l’antenne de la Cadena SER. En Espagne, un retour au FC Barcelone est régulièrement évoqué. Des discussions ont bien eu lieu avec Xavi mais un retour en Catalogne n’est pas la tendance.

Barcelone part de trop loin

« Je pense que Xavi a même parlé à Messi de la façon dont il s'intégrerait dans le système et le jeu, ils sont très clairs là-dessus. Mais cela doit être confirmé car pour le moment il n'y a pas de stratégie économique ou sportive pour faire revenir Messi. S'il y a de l'intérêt ça devrait déjà commencer et pour le moment il n'y a pas de contacts » a lancé Guillem Balague pour conclure. Reste maintenant à voir si, malgré la proximité entre Xavi et Lionel Messi, le FC Barcelone a une chance de récupérer l’international argentin lors du prochain mercato. Il faudrait déjà que Xavi soit encore en poste pour espérer un tel scénario, ce qui n’est pas certain après l’élimination du club catalan en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. De plus, le FC Barcelone ne pourra pas rivaliser avec le PSG sur le plan financier. Un aspect forcément important pour Lionel Messi au vu de son âge.