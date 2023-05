Messi on s’en fout ! Julien Cazzare détruit la légende

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À quelques semaines de son départ du club de la capitale, le passage de Lionel Messi au PSG est de plus en plus remis en question. Alors que l'Argentin reste adulé ailleurs, Julien Cazarre n'hésite pas à s'en prendre au nouveau bourreau du Parc des Princes.

Légende incontestée du FC Barcelone, de l'Argentine et plus généralement du football, Lionel Messi n'a jamais été autant critiqué que depuis qu'il est un joueur du PSG. En deux saisons disputées sous la tunique parisienne, Leo Messi n'aura jamais réussi à devenir l'idole du Parc des Princes. Ce statut est aujourd'hui réservé à Kylian Mbappé. Et autrefois à d'autres joueurs légendes du club comme Cavani, Zlatan, Pauleta, Rai ou Ronaldinho. À l'occasion d'une chronique sur France Football, le journaliste et humoriste Julien Cazzare est revenu sur la relation tumultueuse entre la Pulga et le PSG. Cazzare estime que Messi n'a pas sa place dans la liste des GOAT's du Paris Saint-Germain.

Messi pas le GOAT de Paris, Julien Cazzare se lâche

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Pour moi, les GOATS de Paris, ce sont Valdo, Rai, Ginola, Bernard Mendy et Neymar. Mais on s'en tape, on n'est pas des fans de NBA. Nous, on veut juste vibrer pour des truffes qui font au moins semblant de tout donner. Alors, il a marqué l'histoire du foot, super. Il a marqué l'histoire du Barça, génial. Il a marqué l'histoire de l'Argentine, youpi ! Mais désolé, on s'en tape. Manquer de respect, c'est tout ce qui nous reste, alors bordel, ne nous demandez pas de chanter l'amour avec des tee-shirts arc-en-ciel et des pendentifs Peace and Love. Allez, au revoir, et on ne lui dit pas Messi » a déclaré celui qui supporte péniblement le PSG depuis plusieurs saisons. Pour lui, Messi ne représente pas Paris et il n'a pas sa place au Panthéon du PSG, surtout comparé aux autres idoles qui ont marqué l'histoire du club. Visiblement le départ de l'Argentin va laisser indifférent certains supporters parisiens.