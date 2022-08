Messi marabouté au PSG, les chiffres parlent

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi n'a pas encore pris la tête du classement des buteurs. Par contre, il domine une autre catégorie statistique, celle des montants touchés. Une malédiction qui semble aussi poursuivre son équipe.

Le talent et la précision de Lionel Messi ne sont plus à démontrer depuis longtemps. L'Argentin a prouvé tout au long de sa carrière qu'il pouvait marquer de n'importe quel endroit du terrain, en réussissant à placer le ballon sur l'entièreté de la cage. Toutefois, ce que les amateurs de la Ligue 1 ont pu constater c'est qu'il était très fort pour toucher la cage elle-même. Lors de sa première saison au PSG, Lionel Messi s'est distingué en étant le joueur ayant le plus trouvé les montants adverses en Ligue 1. Un phénomène que certains attribueraient à un problème de niveau, notamment la saison dernière. Or, c'est bien plus profond que cela.

Messi ramène au PSG sa malédiction des poteaux barcelonaise

En ce mois d'août, malgré une excellente reprise, Messi continue à toucher du bois à l'image de dimanche face à Monaco. Depuis son arrivée, il domine officiellement le classement des joueurs ayant le plus trouvé les montants adverses avec 12 tirs. Un mal qui est aussi connu par le PSG lui-même puisqu'il devance Kylian Mbappé, lequel a touché neuf fois du bois. Globalement, le club parisien est largement leader de ce drôle de classement avec 28 poteaux touchés devant Rennes, Marseille et Nice bloqués à seulement 16 poteaux touchés. Messi contribue à près de la moitié de ce chiffre.

C'est pas possible ! Messi trouve le poteau, Mbappé reprend... ça touche le poteau

encore ! 😵 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 28, 2022

Pas un hasard pour l'Argentin, qui était déjà coutumier du fait en Catalogne. En effet, il se distinguait pour cela sous le maillot du FC Barcelone. En 2020-2021, pour sa dernière saison catalane, il avait trouvé huit fois les montants adverses soit une fois de plus que son dauphin en Liga, Karim Benzema. Et, le phénomène a même été plus fort par le passé. En 2018-2019, cela était arrivé dix fois à la Pulga, alors que la saison précédente il battait tous les records avec 14 montants touchés en 36 matches. Le PSG espèrera sans doute que cette tendance ne se cantonne qu'à la Ligue 1 et ne vienne pas troubler les grandes ambitions du club en Ligue des champions.