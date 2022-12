Messi et Mbappé, une rivalité ingérable au PSG ?

Dans : PSG.

Dimanche soir, le choc entre les deux meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Kylian Mbappé, a tenu toutes ses promesses.

Malheureusement pour la France, c’est le meneur de jeu de l’Argentine qui a remporté la Coupe du monde au terme d’un match sensationnel (3-3) qui s’est terminé aux tirs au but. Dans le match, les deux joueurs du PSG n’ont cessé de se répondre, La Pulga inscrivant un doublé tandis que Kylian Mbappé a marqué trois buts en faveur de l’Equipe de France. Lors de chaque but, les deux Parisiens se cherchaient du regard afin de se provoquer… ce qui n’augure rien de bon pour le Paris Saint-Germain selon La Razon, qui craint que cette rivalité naissante soit ingérable pour Christophe Galtier dans la capitale. Le média espagnol croit d’ailleurs savoir qu’au sein du PSG, tout le monde est en alerte et le staff craint que les relations soient glaciales entre les deux hommes et que cela ait des conséquences sur le reste de l’équipe.

Mbappé et Messi, une nouvelle rivalité au PSG ?

La possible rivalité à venir entre Kylian Mbappé et Lionel Messi pourrait ainsi avoir de lourdes conséquences sur le prochain mercato estival du PSG. Et pour cause, l’international argentin sera en fin de contrat en juin prochain et pour l’heure, rien n’a été signé au sujet d’une éventuelle prolongation. La tendance des dernières semaines était clairement à une prolongation de Messi mais Mbappé serait-il prêt à quitter le PSG si l’Argentin restait au club ? Ce n’est pas encore à l’ordre du jour mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos doivent forcément y penser avant de faire signer à Messi un nouveau contrat. La question peut d’autant plus se poser que Mbappé a été la cible n°1 du vestiaire argentin après le sacre de l’Albiceleste dimanche soir. « Une minute de silence pour Mbappé » a notamment prononcé le gardien argentin Emiliano Martinez dans le vestiaire après la finale de la Coupe du monde. Le genre de chose que le « Kyks » ne risque pas d’oublier si vite.

Quoi qu’il en soit, la reprise de l’entraînement sera surveillée de près pour Lionel Messi et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, Le Parisien a justement évoqué les vacances des deux hommes. Le journal croit savoir que l’on ne devrait pas revoir les deux hommes avant une dizaine de jours au minimum. En effet, Lionel Messi s’est rendu en Argentine pour fêter le sacre de sa sélection et va profiter de vacances bien méritées. Au même titre que Kylian Mbappé, il est d’ores et déjà certain de manquer la réception de Strasbourg le 28 décembre. Les deux stars du PSG sont également très incertaines pour le choc face à Lens le 1er janvier. A 35 ans, Lionel Messi devrait bénéficier d’un programme à la carte et il est difficile de l’imaginer sur un terrain de Ligue 1 avant mi-janvier. Quant à Mbappé, désireux de tourner la page et de se concentrer sur la Ligue des Champions, il pourrait reprendre avant Messi, bien que le PSG ne lui mettra aucune pression à ce sujet.