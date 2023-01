Lionel Messi et le PSG, le divorce est acté !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Leo Messi commence à faire pas mal parler du côté du PSG. Si certaines sources s'accordent pour dire que l'Argentin souhaite prolonger son bail à Paris, ce n'est pas le cas de tous les journalistes...

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Leo Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. S'il a encore une option d'un an à activer si tel est son désir, le champion du monde n'a toujours pas officiellement donné sa réponse au PSG ou à un autre club. Pourtant, la volonté du club de la capitale est bien de le prolonger. Au-delà de son rendement qui rassure, la Pulga est aussi un atout marketing de taille pour les Franciliens. Ces dernières semaines, la presse mercato faisait état d'une énorme possibilité de voir Leo Messi prolonger son contrat au PSG de deux saisons. Mais Gerard Romero croit lui savoir que c'est tout l'inverse concernant l'Argentin de 35 ans...

Messi et le PSG, déjà la fin ?

🚨☎️DIRECTO @JijantesFC



Contamos que HOY, día 23 de enero, HOY.



Leo Messi no tiene intención de renovar su contrato con el PSG.



La victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino. https://t.co/3KVGW55406 pic.twitter.com/r5U7e1cMf5 — Gerard Romero (@gerardromero) January 23, 2023

En effet, le journaliste espagnol vient d'indiquer sur le média Jijantes FC que Leo Messi n'avait pas l'intention de renouveler son contrat avec le PSG, avant de préciser que la victoire en Coupe du monde a fait changer la façon de penser de l'Argentin quant à son avenir proche. Cependant, Romero précise que ce changement d'état d'esprit ne veut pas dire que le septuple Ballon d'Or décidera de retourner au Barça même si les relations avec son ancien club sont de nouveau très bonnes. Outre les Catalans, la MLS fait les yeux doux à Messi, à l'image de l'Inter Miami, franchise de David Beckham. Aussi, certains clubs du Moyens-Orient, comme Al-Hilal (Arabie saoudite) rêvent de convaincre l'Argentin d'y terminer sa carrière et ainsi continuer sa rivalité avec Cristiano Ronaldo, récemment arrivé à Al-Nassr. Le feuilleton Messi repart en tout cas de plus belle mais dans ce dossier, le PSG n'a sans doute pas dit son dernier mot et la suite de la saison des Franciliens devrait jouer encore un peu plus dans le futur choix de la Pulga...