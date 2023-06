Messi crache déjà sur le PSG

Dans : PSG.

Lionel Messi ne laissera pas un souvenir impérissable au PSG, mais la réciproque est vraie. L'Argentin conseille à Kylian Mbappé de vite partir d'un club qui n'est pas prêt à remporter des trophées majeurs.

Toujours pas officiellement recruté par l’Inter Miami, Lionel Messi est donc encore sous contrat avec le Paris SG. L’Argentin, qui est actuellement en vacances après un dernier match avec sa sélection, touchera bien un dernier chèque de la part du PSG à la fin de ce mois de juin. Il sera ensuite temps de rejoindre le championnat américain comme il l’a lui-même annoncé, même si rien n’a encore été signé. Cela n'empêche pas les effets d'annonce et notamment son premier match qui devrait avoir lieu dans la dernière quinzaine du mois de juillet.

Messi ne croit pas au PSG

Son passage à Paris ne restera pas dans les mémoires. Deux titres de champion de France, aucune performance notable en Ligue des Champions en dehors de son but en phase de poule face à Manchester City l’an dernier, cela fait bien maigre pour un septuple Ballon d’Or et un joueur qui a surtout cherché à se préparer pour la Coupe du monde pendant qu’il avait une place de titulaire assurée au PSG. C’est aussi pour cela que les supporters lui en ont voulu et n’ont pas hésité à le faire savoir dans un Parc des Princes souvent snobé, et parfois frondeur envers la légende argentine.

L’ambiance pesante a visiblement compté pour Lionel Messi, qui ne gardera pas un grand souvenir de son passage au PSG. Résultat, au moment où il a quitté le club francilien, La Pulga a eu quelques mots pour Kylian Mbappé, qui a encore un an de contrat mais pourrait être vendu si jamais son discours assez tranchant de ces derniers jours finissait par lasser ses dirigeants. Selon Defensa Central, média proche du Real Madrid, l’ancien du FC Barcelone a tout simplement recommandé à l’attaquant français de vite partir, et de ne pas perdre un an de plus au PSG. « Je préférerais que tu ailles au Barça, mais si tu veux aller à Madrid, fais-le, tu mérites un vrai projet gagnant », a livré un Lionel Messi impitoyable avec Paris, et pour qui Mbappé perd clairement son temps.

Des remarques inattendues, même du côté du Real Madrid, puisque le média madrilène avoue un soutien inespéré et un petit coup de pouce qui pourrait aussi faire cogiter Kylian Mbappé. Car peu importe ce que l'on pense du passage de Lionel Messi au PSG, l’Argentin a prouvé avec sa carrière, le club catalan et sa sélection, qu’il savait comment gagner. Et le traitement réservé à des joueurs comme lui ou Sergio Ramos, fait aussi comprendre que toutes les conditions ne sont pas forcément réunies pour aller au sommet du football européen au PSG pour le moment. A Kylian Mbappé de prouver le contraire dans les prochains mois, à moins que ce témoignage ne fasse pencher la balance vers un départ un an plus tôt que prévu.