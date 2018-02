PSG : Vers un duel au sommet Real-PSG au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Recruté en provenance de Genk pour 4ME en août 2015, Sergej Milinkovic-Savic réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de la Lazio Rome.

Assurément, le Serbe de 23 ans sera l’un des joueurs les plus convoités du mercato cet été et il y a fort à parier qu’il ne restera pas du côté de Rome, malgré son attachement pour le club italien. D’autant que selon son agent Mateja Kezman, « il y a des intérêts énormes de la part de gros clubs européens ». Et selon les informations de Goal, le PSG pourrait être concerné…

Effectivement, le média explique que le club de la capitale est très attentif aux performances du milieu défensif de la Lazio Rome. Estimé à plus de 100ME, ce dernier serait également dans le viseur du Real Madrid, qui souhaite recruter un concurrent à Casemiro la saison prochaine. Autant dire qu’un nouveau duel entre le PSG et le Real pourrait avoir lieu cet été, mais sur le marché des transferts cette fois-ci. Machine à dépenser depuis plusieurs saisons, Manchester United est également intéressé. Mais la formation de José Mourinho ne devrait passer à l’action qu’en cas de départ de Pogba ou Fellaini…