Mercato : Varane au PSG, il y a un hic !

En fin de contrat avec le Real Madrid dans un an, Raphaël Varane est à un tournant de sa carrière et suscite l’intérêt de certains gros clubs comme le PSG.

Le défenseur central de l’Equipe de France n’a toujours pas prolongé en faveur du Real Madrid et logiquement, la question de son avenir commence à se poser à un an de la fin de son contrat. Libre en juin 2022, l’ex-Lensois attire la convoitise du Paris Saint-Germain, mais également de Manchester United. En interne, Florentino Pérez a très clairement fait comprendre à Raphaël Varane que s’il ne prolongeait pas au Real Madrid d’ici cet été, alors il serait vendu lors du prochain mercato. Une situation dont souhaitent profiter le deux cadors précédemment cités, à en croire les informations obtenues par le journal AS.

Le Paris Saint-Germain part cependant avec un réel handicap par rapport à Manchester United. Et pour cause, la publication madrilène affirme que l’objectif de Raphaël Varane est de poursuivre sa carrière en Premier League pour ainsi pouvoir se targuer d’avoir évolué dans les deux championnats européens les plus compétitifs. Le média précise que Raphaël Varane n’a aucun souci avec le projet du Paris SG, mais le taulier de l’Equipe de France se voit mal revenir en Ligue 1, un championnat qui peine à faire rêver les grands champions comme Varane, lequel compte quatre victoires finales en Ligue des Champions à son palmarès. Mis sous pression par sa direction pour prendre une décision au plus vite, Raphaël Varane ne serait d’ailleurs « pas pressé » de résoudre sa situation contractuelle et se verrait bien, si cela était possible, rester une saison de plus au Real Madrid. Pour l’heure, il est donc difficile de savoir où évoluera Raphaël Varane la saison prochaine. Une chose est certaine, le PSG devra réaliser un petit miracle pour griller à la fois Manchester United et le Real Madrid, où son entraineur Zinedine Zidane veut bien sûr le conserver.