PSG : Un accueil hostile, les pro-Galtier s’organisent

Futur entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier n’arrivera pas dans les meilleures conditions. Beaucoup de supporters et observateurs doutent de ses compétences. Alors que d’autres spécialistes appellent à le laisser travailler sereinement.

Malgré le démenti du président Nasser Al-Khelaïfi, il paraît assez clair que le Paris Saint-Germain rêvait bien de Zinedine Zidane. Du coup, son refus ains que la nomination à venir de Christophe Galtier font des déçus. Contrairement à l’ancien coach du Real Madrid, le probable successeur de Mauricio Pochettino n’a pas l’expérience du très haut niveau, ni de la gestion d’un vestiaire de stars. Et encore moins le statut de Zinedine Zidane.

« Il faut une star sur le banc du PSG »

C’est pourquoi l’ex-Parisien Nicolas Anelka n’hésitait pas à afficher ses doutes. « Je pense qu’au PSG il faut une star sur le banc pour pouvoir être respecté et parler aux joueurs, il faut avoir fait des choses en tant que joueur et surtout en tant qu’entraîneur, conseillait le consultant de RMC il y a quelques semaines. (…) Si Neymar et Messi peuvent écouter Christophe Galtier ? Non il faut quelqu’un qui a gagné une Ligue des Champions ou qui a fait des choses pour être respecté. »

Si beaucoup de supporters et spécialistes partagent l’avis de Nicolas Anelka, d’autres préfèrent attendre avant de critiquer. De son côté, Giovanni Castaldi se dit « très heureux de l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG. » Pour le journaliste, il s’agit d’une « vraie curiosité » et d’un « bon choix ». « Il y a des doutes après son année ratée à Nice, son style de jeu restrictif », mais l’observateur a « hâte de voir ce qu’il peut faire de cet effectif. Convaincu qu’il a des qualités de management énormes. »

Pour obtenir de tels compliments de la part des fans, le futur ex-entraîneur de l’OGC Nice devra faire ses preuves au Paris Saint-Germain. D’où la patience demandée par le média PSG Community. « Christophe Galtier a toujours défendu le club, il a toujours eu des mots bienveillants pour le club avant les gros matchs de Ligue des Champions notamment. Il a aussi publiquement souhaité la prolongation de Kylian Mbappé. Laissons-lui sa chance. Ne le mettons pas sur le gril », a réclamé le site spécialisé dans l’actu du champion de France.