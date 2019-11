Mercato : Le PSG rigole presque de cette boulette à 59 ME !

Dans : PSG.

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de Marco Verratti jusqu’en juin 2024. Une nouvelle accueillie avec satisfaction par les supporters.

En effet, l’international italien est apprécié au Parc des Princes, notamment pour sa fidélité envers le club parisien, qu’il a rejoint en 2012. Pourtant, Marco Verratti a suscité beaucoup de convoitises ces sept dernières années. Bien-sûr, le FC Barcelone a longtemps dragué le « Petit Hibou » du Paris Saint-Germain. Mais à l’été 2018, c’est Manchester United qui a souhaité rafler la mise dans ce dossier, en recrutant Marco Verratti en provenance du PSG. Un dossier que les dirigeants mancuniens n’ont finalement pas réussi à boucler.

Et pour cause, le Manchester Evening News révèle en ce début de semaine que des divergences en interne ont considérablement plombé Manchester United dans le dossier Marco Verratti. Responsable du recrutement à l’époque, Ed Woodward avait fait du Parisien sa priorité pour épauler Paul Pogba au milieu de terrain. Mais alors en place au poste d’entraîneur, José Mourinho a refusé de suivre son dirigeant. Aussi fou que cela puisse paraître, le technicien portugais a préféré miser sur Fred, recruté en provenance du Shakhtar Donetsk pour la coquette somme de 59 ME ! Une boulette que Manchester United doit bien regretter à l’heure actuelle même si évidemment, rien ne dit que le PSG aurait facilité un transfert de Verratti vers la Premier League en 2018.