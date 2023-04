Les millions cachés d'Hakimi, sa mère valide la combine !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le dossier du divorce d'Achraf Hakimi n'en finit pas de rebondir, puisque la mère du joueur marocain du PSG n'a pas du tout désamorcé la possibilité que de l'argent ait été mis sur son compte par le latéral pour éviter de payer sa femme. Une news pas si fake que ça.

Ce n’est pas le joueur le plus connu du PSG et ce n’est pas l’actrice la plus célèbre d’Espagne ou du Maghreb, mais le divorce entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk fait énormément de bruit. Il faut dire que plusieurs histoires médiatisées se sont entremêlées, la dernière en date étant la rumeur sur une volonté du joueur marocain de cacher sa fortune pour éviter de la partager en deux lors du divorce avec sa femme. Cette séparation est actuellement en cours, et a été actée entre les deux époux depuis un bout de temps, même s’il faut le temps que la décision officielle soit prise. L’accusation de viol effectuée en début d'année 2023 à l’encontre du défenseur du Paris SG n’a pas arrangé les relations entre eux, mais la demande de divorce avait déjà été effectuée précédemment.

La mère d'Hakimi prend la parole

Mais la rumeur faisant étant de la combine d’Hakimi pour mettre une partie de sa fortune de côté en plaçant ses biens et ses économies au nom de sa mère a rapidement volé en éclats, même si personne ne s'était exprimé à ce sujet. Jusqu’à présent tout du moins puisque Saida Mouh, la maman de l’international marocain, a décidé de faire connaitre son opinion. Interrogée par Morocco World News, la mère d’Achraf Hakimi a surpris tout le monde en expliquant qu’elle n’était au courant de rien, sans affirmer que cette stratégie pour éviter de payer un lourd tribut dans ce divorce était une fake-news.

Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour la suite de la saison ! 💪🏽 https://t.co/Og86hTp7iM — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) April 16, 2023

« S’il a pris des dispositions légales pour se protéger dans cette histoire, je ne suis au courant de rien. Mais quel est le problème si cette information est vraie ? Si mon fils ne fait pas cela, il ne pourra pas se défaire de cette femme », a balancé Saida Mouh, qui confirme en tout cas que l’ambiance est délétère entre les différents membres dans ce dossier. Surtout que le quotidien Marca a récemment donné des détails du divorce entre Hakimi et Abouk, confirmant que la demande avait été effectuée par la femme du joueur du PSG, et qu’elle réclamait 50 % des biens du couple acquis pendant leur vie commune. Il n’a pas été précisé si l’actrice demandait la garde exclusive des enfants, dont elle a en tout cas actuellement le garde la quasi-totalité du temps à la vue de ses publications sur les réseaux sociaux. Selon la presse espagnole, il se pourrait plus logiquement qu’Achraf Hakimi ait décidé de verser ses derniers salaires au PSG, qui sont tout de même de 1 million d’euros par mois, sur le compte de sa mère en prévision de ce divorce, même si cette décision a été prise seulement récemment, et n’est pas le fruit d’une stratégie de longue date et donc préméditée. De quoi relancer en tout cas cette séparation houleuse, et qui devra être tranchée en justice car l’accord pour un divorce à l’amiable est bien évidemment hors de question.