Mercato : Le PSG incapable d'acheter Telles, l'étonnant aveu

A la recherche d’un latéral gauche afin de combler le départ de Layvin Kurzawa, le Paris Saint-Germain a ciblé Alex Telles, du FC Porto.

La semaine dernière, un accord était même annoncé par la presse portugaise pour le transfert du défenseur de 27 ans au PSG. Visiblement, A-Bola allait un peu trop vite en besogne en indiquant que Paris et Porto s’étaient entendus pour un transfert aux alentours de 25 ME. En effet, plusieurs médias français ont rapidement démenti l’existence d’un accord. Pour l’heure, le Paris SG ne tient donc pas son futur latéral gauche, lequel sera en concurrence avec Juan Bernat en 2019-2020. Et rien ne dit qu’il s’agira d’Alex Telles puisque sur la chaîne officielle de son club, le président du FC Porto a semé de troublants indices sur le mercato des pensionnaires du stade du Dragon.

« Les transactions sont pour l’instant suspendues et elles devront être revues à la baisse. Par exemple, l’un de nos joueurs était sur le point de rejoindre le championnat de France. Mais les championnats ont été annulés et les clubs se sont retrouvés sans la capacité nécessaire pour finaliser les transferts » a indiqué Jorge Nuno Pinto da Costa, sans pour autant citer le nom d’Alex Telles. Reste à voir si c’est effectivement le possible transfert du latéral gauche brésilien au PSG qui est évoqué par le patron du FC Porto. Il y a de grandes chances, même s’il n’est pas totalement impossible que le boss portugais évoque la situation de Diogo Leite, dont le nom a (très timidement) été associé à Marseille et à Lyon il y a plusieurs semaines. Tout cela confirme en tout cas que la crise sanitaire du Covid-19, qui a eu de graves conséquences sur les finances des clubs européens, change beaucoup de choses dans l’optique du mercato.