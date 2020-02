PSG : Riolo exige le limogeage immédiat de Thomas Tuchel !

Dans : PSG.

Battu par le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi soir (2-1), le Paris Saint-Germain garde toujours une bonne chance de qualification à l’issue du match retour.

Il faudra en revanche que l’équipe de Thomas Tuchel affiche un autre visage au Parc des Princes pour tenter de renverser cette audacieuse équipe du Borussia Dortmund. Cela est-il possible avec le technicien allemand aux manettes ? Daniel Riolo en doute. A tel point que sur l’antenne de RMC, le journaliste a carrément soumis à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo l’idée de licencier dès maintenant Thomas Tuchel. Pour le consultant, c’est un gros coup à tenter dans le but de créer un électrochoc, lequel pourrait être salvateur pour la suite de la compétition. Afin de remplacer Thomas Tuchel, Daniel Riolo avance trois noms peu étonnants : Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino… et Leonardo.

« Je préconise un électrochoc fort. Je pense que la bonne décision serait de virer Thomas Tuchel maintenant. De tout de façon, Tuchel va partir à la fin de la saison à moins de gagner la Ligue des Champions, et encore. Autant anticiper le truc car avec ce qu’il s’est passé avec Neymar qui s’est désolidarisé de Tuchel via ses déclarations, la gestion de l’équipe, cette compo, le mauvais message envoyé… Les joueurs ne sont pas attachés à lui. Un choc mental dès maintenant, je pense, serait bénéfique et me ferait y croire dans l’optique du match retour. Je pense qu’il faut le faire maintenant, Chelsea l’avait fait et ils avaient gagné la Ligue des Champions comme ça. Je ne vois pas en quoi cela pourrait être un handicap de le faire. Je ne vois pas en quoi cela ne pourrait pas être au minimum bénéfique. Il n’y a aucun handicap à le faire alors autant le faire ! Allegri est dispo, il est frais, il vient direct. Il y a aussi Pochettino, ça fait deux très bons coachs sur le marché. Et même au pire, tu mets Leonardo en intérim jusqu’à la fin de la saison, ce sera mieux. Ce groupe a besoin de se prendre une claque dans la gueule ! » a commenté Daniel Riolo, pour qui le PSG a toutes les raisons de tenter cet énorme coup de poker entre le match aller et le match retour. Thomas Tuchel peut trembler…