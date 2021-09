Mercato : Kurzawa a recalé l'OL, le PSG est dégoûté

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dernier jour du mercato, le PSG a recruté Nuno Mendes, lequel sera en concurrence avec Juan Bernat, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa.

Quantitativement, le Paris Saint-Germain est armé au poste de latéral gauche. En ce qui concerne la qualité des hommes, il y a en revanche plus de doutes pour l’état-major du PSG. Opéré des ligaments croisés il y a un an, Juan Bernat est toujours sur le flanc. Quant à Layvin Kurzawa, il faisait clairement partie des indésirables de Mauricio Pochettino et de Leonardo. Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe revient sur le mercato animé de l’international tricolore et rappelle que Layvin Kurzawa a frôlé un transfert à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien était très intéressé par le profil de l’ancien Monégasque, et souhaitait prendre le pari de le relancer malgré le scepticisme entourant son possible transfert.

Kurzawa a fait capoter son transfert à l'OL

En toute logique, le Paris Saint-Germain était ouvert à un transfert de Layvin Kurzawa vers Lyon et n’exigeait pas un gros chèque. Mais c’est le joueur qui a bloqué l’opération. « Paris aurait aimé se séparer de l’ancien Monégasque, sous contrat jusqu’en juin 2024, mais ce dernier a refusé Galatasaray et Lyon, convaincu qu’il pouvait s’imposer chez les vice-champion de France. Avec l’arrivée de Nuno Mendes, tout se complique davantage. Le Portugais devrait être le n°1 dans la hiérarchie, Bernat à son retour le numéro deux et Abdou Diallo le troisième homme du poste » explique Damien Degorre, pour qui Layvin Kurzawa a donc purement et simplement fait capoter son transfert à l’Olympique Lyonnais. Rien de dramatique pour le club rhodanien, qui a bien réagi avec le prêt d’un double champion d’Europe, à savoir Emerson Palmieri. Quant au PSG, il conserve dans son effectif un joueur à très gros salaire, amené à jouer les n°4 à son poste de latéral gauche. Forcément gênant…